세계 식품시장 노크하는 대구대학교 식품영영학과 ‘눈길’

과기부 연구실 창업 지원 사업으로 ‘한국형 아이코어’ 선정

대구대 식품영양학과 이미령 교수(가운데)와 한국형 아이코어 연구팀 학생들. 대구대 제공

K푸드가 전 세계적인 인기를 끌고 있는 가운데 대구대 식품영양학과 학생들이 창업을 통해 세계 식품시장을 두드리고 있어 눈길을 끈다.이 학과 학생들은 2023년과 2025년 두 차례에 걸쳐 과학기술정보통신부의 ‘공공기술기반 시장연계 창업탐색 지원사업(한국형 아이코어 사업)’에 선정되며 창업 분야에서 두각을 나타내고 있다.한국형 아이코어는 미국 국립과학재단(NSF)이 우수 창업모델(아이코어)을 활용하는 프로그램의 한국형 모델로 대학이나 정부출연연구기관에서의 연구성과 기반 예비창업팀에게 과학기술 창업에 특화된 시장탐색 교육을 지원하는 사업이다.이 사업에서 대구대 식품영양학과 학생들로 구성된 ‘비건의 왕국’(Kingdom of Vegan) 팀이 2023년 사업에 선정된 데 이어 올해는 ‘연근의 축복’(Blessing of Lotus Root, B.O.L) 팀이 선정되며 국내·외 창업 교육의 기회 창출은 물론 세계 식품시장 진출을 위한 행보를 이어가고 있다.=올해 한국형 아이코어 사업에 선정된 대구대 ‘연근의 축복’ 팀은 경북지역의 연근을 활용한 프로바이오틱스 함유 무카페인 연근 콤부차를 사업 아이템으로 선정했다. 이 팀은 지역 특산물을 활용해 건강 가능성과 시장성이 높은 제품으로 창업에 도전장을 던졌다.연구팀은 식품영양학과 이미령 교수의 지도 아래 석사과정의 이은진 학생을 팀장으로 학부생 신은철과 대학원생 김희송, 김나영이 팀원으로 참여하고 있다. 또 대경권 유일의 창업중심대학인 대구대 창업지원단의 이도권 창업지도자가 PM(창업지도자) 역할을 맡아 팀을 지원하고 있다.이 사업을 통해 연구팀은 실험실 창업 탐색 교육을 지원받아 시장 친화적 연구 개발을 진행 중이다. 팀장인 이은진 학생과 학부생인 신은철 학생은 올해 여름 3주 동안 미국 워싱턴 D.C.에서 창업 관련 교육을 받고 미국 시장의 잠재 고객 인터뷰를 진행할 예정이다.=2023년에는 같은 학과의 ‘비건의 왕국’ 팀이 한국형 아이코어 사업에 선정돼 비건 치즈 아날로그(Healthy and Functional Vegan Cheese Analogs) 연구를 수행했다. 김희송, 김다혜 대학원생이 참여한 이 팀은 포항공과대의 대경권 실험실창업혁신단을 통해 지원을 받았으며 미국 조지워싱턴대학에서 3주간 해외 실전 창업 교육을 수료했다.비건 치즈는 기존 식물성 치즈의 낮은 단백질 함량과 표준화되지 않은 제조 방식 등의 문제를 해결하는 것을 목표로 했다. 연구팀은 미국에서의 실전 창업 교육을 통해 직접 소비자 인터뷰를 수행하며 시장 가능성을 분석했으며 교육 동안 뛰어난 성과를 인정받아 우수상을 수상했다.=‘비건의 왕국’ 팀의 행보는 단순한 교육에 그치지 않았다. 이 팀은 2024년 생애최초 청년창업 지원사업을 통해 ‘멜타비’(Melta v)라는 창업기업을 설립하며 실질적인 창업으로 이어졌다.김희송 대표를 비롯해 정소민, 이은진 학생이 참여한 멜타비는 ‘meltable 비건 치즈’ 개발을 목표로 연구를 진행했고 시제품을 개발했다.멜타비 팀은 지난해 7월 대구창조경제혁신센터의 지원을 받아 미국 시카고 맥코믹 플레이스(McCormick Place)에서 열린 국제 학술대회 및 박람회 ‘Institutes of Food Technology(IFT)’에 참가했다.이를 통해 글로벌 식품 산업의 트렌드를 파악하는 기회를 가졌으며 미국 위스콘신-메디슨주립대학과 낙농식품연구센터(CDR)를 방문해 비건 치즈 개발에 필요한 기술 교육을 받기도 했다.박람회에 참가했던 정소민 학생은 “다양한 기업들의 비건 치즈 상품을 비교 분석하며 다양한 아이디어를 얻을 수 있었다”고 말했고, 김희송 대표는 “국제 식품 박람회에 참여하며 비건 치즈 시장의 트렌드를 파악하고 향후 경쟁력을 높일 전략을 세울 수 있었다”고 말했다.=이렇듯 대구대 식품영양학과 이미령 교수팀은 실험실 연구를 기반으로 한 창업 탐색과 실전 창업을 통해 지속적인 성과를 내고 있다.2020년 실험실 창업 사업 선정, 2023년 ‘비건의 왕국’ 팀의 한국형 아이코어 선정과 해외 실전 교육, 2024년 멜타비 창업, 2025년 ‘연근의 축복’ 팀의 한국형 아이코어 선정까지 창업 성과는 계속 이어지고 있다.학생들을 지도하고 있는 이 교수는 “식품영양학과 학생들로 구성된 연구팀이 직접 소비자 인터뷰를 통해 시장성을 검증하고, 실질적인 창업으로 연결하는 과정이 매우 의미 있다”며 “앞으로도 학생들이 창업을 통해 연구 성과를 실용화할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지