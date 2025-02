넷마블표 블록체인, 세미 퍼블리싱 모델 도입… 글로벌 확장 꾀한다

마브렉스 올해 로드맵 공개

‘세미 퍼블리싱 도입’ 등 웹3 게임 플랫폼 강화

넷마블의 블록체인 전문회사 마브렉스가 올해 글로벌 진출을 골자로 한 사업 확장성을 꾀한다.25일 넷마블에서 공개한 '2025년 마브렉스 로드맵'에 따르면 올해 사업의 주요 키워드는 세미 퍼블리싱 모델 도입, 신작 라인업 공개, 글로벌 생태계 확대다.마브렉스는 최근 진행한 '재미가 우선이다(FUN COMES FIRST)' 리브랜딩을 바탕으로 이번 로드맵을 순차적으로 실행해 블록체인 게임 사업을 확장한다.먼저 세미 퍼블리싱 모델은 기존에 게임 온보딩에 집중하던 것과 달리 게임사와 개발, 마케팅 등을 긴밀하게 협업하는 방식이다. 웹3 게임 특성상 블록체인 기술 및 비즈니스 모델 등을 장르별 맞춤형으로 설계하며 이 과정에서 마브렉스가 재정적, 사업적, 인프라 등을 모두 지원한다.앞서 마브렉스는 세미 퍼블리싱 모델 도입을 위해 게임 전문 글로벌 블록체인 플랫폼 '이뮤터블'과 함께 2000만 달러 규모의 펀드를 조성한 바 있다.2025년 신작 라인업 7종도 공개했다. '재벌 1세: 주식 전쟁(경영 시뮬레이션/2분기)', '머시너리 칠드런(수집형 RPG/2분기)', '다이스 고!(캐주얼/3분기)', '메타토이: 드래곤즈 사가(수집형 RPG/3분기)', '프로젝트 MINE(파밍 시뮬레이션/3분기)', '프로젝트 X(액션 RPG/4분기)', '혼돈의 시대: 매드 아일랜드(MMORPG/4분기)' 등 다양한 장르의 글로벌 외부 게임을 마브렉스 생태계에 온보딩한다.이외에도 글로벌 블록체인 게임 생태계 확대를 목적으로 연내 다양한 글로벌 행사를 개최한다. 첫 행사는 오는 4월 두바이 'TOKEN2049'에서 데모 데이 진행 예정인 웹3 게임 해커톤 프로그램 'MBX, Hack the FUN'이다. 'Hack the FUN'은 웹3 게임을 위한 해커톤과 엑셀러레이션 프로그램이 결합된 행사다. 15억원 규모의 개발 지원금과 마브렉스 생태계 온보딩 기회 등을 제공받는다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr