마브렉스, ‘Game On, Chain On’ 오프라인 행사

블록체인 전문회사 마브렉스가 게임 전문 글로벌 블록체인 플랫폼 '이뮤터블'과 함께 'Game On, Chain On.' 오프라인 행사를 개최한다고 23일 밝혔다.'Game On, Chain On.'은 다음 달 초 일주일간 진행하는 'KOREA BLOCKCHAIN WEEK 2024'의 사이드 이벤트다. 4일 오후 6시부터 자정까지 성수동에 위치한 복합문화공간 'MM성수'에서 진행한다.행사장은 ▲Gaming Experience Zone ▲Photo Booth ▲쿵야 Brand NFT Zone ▲VIP Zone 등으로 구성됐다. 방문객들은 각 부스를 방문해 마브렉스 온보딩 게임 시연, 기념사진 촬영 등을 할 수 있다. 특히 이번 행사를 통해 최초 공개되는 '쿵야 NFT'도 확인할 수 있다.이외에도 럭키 드로우, 보물 찾기 등의 다양한 현장 이벤트를 통해 쿵야 굿즈 등 풍성한 선물을 증정한다.'Game On, Chain On.' 행사는 이벤트 주최 플랫폼 '루마(luma)'에서 '마브렉스' 검색 후, 초청 페이지 사전 등록을 통해 무료 참석할 수 있다.