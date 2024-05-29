´ë±¸°æºÏ°øÇ× È°¼ºÈ­¿Í Áö¿ª »ê¾÷ ¹ßÀü ¾Õ´ç±ä´Ù

¡®2024 Ç×°ø¹æÀ§¹°·ù ¹Ú¶÷È¸¡¯°¡ 29ÀÏ °æºÏ ±¸¹ÌÄÚ(Gumico)¿¡¼ 3ÀÏ ÀÏÁ¤À¸·Î °³¸·Çß´Ù.
°æºÏµµ¿Í ±¸¹Ì½Ã°¡ °øµ¿ÁÖÃÖÇÏ´Â ÀÌ¹ø ¹Ú¶÷È¸´Â ±¹¹æºÎ¡¤»ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ¡¤±¹Åä±³ÅëºÎ¡¤¹æÀ§»ç¾÷Ã»¡¤°ø±ºÀÌ ÈÄ¿øÇÏ°í ±¹³» ÃÖ´ë Ç×°ø¿ìÁÖ¡¤¹æ»ê Àü½ÃÈ¸ÀÎ ¡®¼¿ï ADEX¡¯¸¦ °³ÃÖÇÏ´Â ÇÑ±¹Ç×°ø¿ìÁÖ»ê¾÷ÁøÈïÇùÈ¸(ÀÌÇÏ Ç×°ø¿ìÁÖÇùÈ¸)°¡ ÁÖ°üÇÑ´Ù.
°æºÏµµ´Â °³¸·½Ä ÇöÀå¿¡¼ ¼¼°è ÃÖ´ë Æ¯¼Û»çÀÎ Æäµ¦½º¿Í µµ³» ½Å¼±³ó»ê¹° Ç×°ø¼öÃâ °³½Ã ±â³ä½ÄÀ» °¡Áö¸ç ¼º°øÀûÀÎ ¹Ú¶÷È¸ ½ÃÀÛÀ» ¾Ë·È´Ù.
Æäµ¦½º´Â µµ³» ³ó»ê¹°À» Ç×°øÆ¯¼ÛÀ¸·Î ½Å¼ÓÇÏ°Ô ¿î¼ÛÇÏ°í Áö¿ª ¼öÃâ ³ó°¡´Â Ç×°ø¿îÀÓ ÇÒÀÎÀ» Áö¿ø¹Þ´Â´Ù. ¼ºñ½º´Â 6¿ùºÎÅÍ °³½ÃµÇ¸ç 7¿ùºÎÅÍ °æ»ê º¹¼þ¾Æ, ±èÃµ Æ÷µµ, ¼ºÁÖ Âü¿Ü, °í·É µþ±â µîÀÌ Æäµ¦½º Ç×°øÆ¯¼ÛÀ» ÀÌ¿ëÇØ ¼öÃâµÈ´Ù.
ÇâÈÄ °æºÏµµ´Â Æäµ¦½º¿Í Çù·Â°ü°è¸¦ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¹ßÀü½ÃÄÑ ³ó»ê¹° Ç×°ø¼öÃâ°ú ÇØ¿Ü ÆÇ·Î¸¦ È®´ëÇÏ°í ´ë±¸°æºÏ°øÇ×ÀÌ °³Ç×ÇÏ¸é È¹°³ë¼±À» °³¼³ÇÏ°í ÀÌ¸¦ °ÈÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
2030³â °³Ç× ¿¹Á¤ÀÎ ´ë±¸°æºÏ°øÇ× È°¼ºÈ¿Í Áö¿ª »ê¾÷ ¹ßÀüÀ» À§ÇØ ±âÈ¹µÅ ¿ÃÇØ 2È¸Â°¸¦ ¸ÂÀº ÀÌ¹ø Çà»ç´Â Áö³ÇØ ´ëºñ È®´ëµÈ ±Ô¸ð·Î 100¿©°³ ±â¾÷ÀÌ Àü½Ã ºÎ½º‧»ó´ãÈ¸ µî¿¡ Âü¿©ÇÑ´Ù.
ÁÖ¿ä ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î´Â ±â¾÷ Àü½Ã°ü, ¹æ»ê¡¤¹°·ù ¼¼¹Ì³ª, ÀýÃæ±³¿ª ¿¬°è ¼öÃâ»ó´ã ¹× ±â¾÷Áö¿ø ÄÁ¼³ÆÃ, °ü·Ã ´ëÇÐ Ã¼ÇèÇà»ç µîÀÌ ´Ù¾çÇÏ°Ô ÁØºñµÅ ÀÖ´Ù.
ÇÑÈ½Ã½ºÅÛ, LIG³Ø½º¿ø, µµ·¹ÀÌÃ·´Ü¼ÒÀç, ÇÑ±¹Ç×°ø¼ºñ½º(KAEMS), ¿¥ºê·¹¾î(ºê¶óÁú), ÄËÄÚ¾Æ¿¡¾î·Î½ºÆäÀÌ½º, ³²¹æÇ×°ø(Áß±¹), STX¿¡¾î·Î¼ºñ½º, UPS, FedEx, ¼øÆã(SFÀÍ½ºÇÁ·¹½º, Áß±¹), ÈÞ´ÏµåÅ×Å©³î·¯Áö½º µî °¢ ºÐ¾ß ¼±µµ±â¾÷ÀÌ Âü°¡ÇÑ´Ù.
¹æÀ§»ç¾÷Ã», ÄÚÆ®¶ó¹æ»ê¹°ÀÚ±³¿ªÁö¿ø¼¾ÅÍ, ÇÑ±¹ÅëÇÕ¹°·ùÇùÈ¸ µî °ü·Ã ±â°üµµ Âü¿©ÇØ »ê¾÷ ¹ßÀüÀ» À§ÇÑ Çù·Â¿¡ ³ª¼±´Ù.
¶Ç ÀýÃæ±³¿ª ¼öÃâ»ó´ãÈ¸¿¡´Â ¿¡¾î¹ö½º, º¸À×, IAI, SAFRAN, GE Aerospace, BELL µî 10¿© °³ÀÇ ±Û·Î¹ú Ç×°ø¿ìÁÖ ±â¾÷ÀÌ Âü¿©ÇØ ±¹³»±â¾÷°ú ÀÏ´ëÀÏ »ó´ãÀ» ÁøÇàÇÑ´Ù.
µµ´Â ÀýÃæ±³¿ª ¼öÃâ »ó´ã°úÁ¤¿¡¼ µµ³» ¼ÒÀç Áß¼Ò±â¾÷°ú ÇØ¿Ü¾÷Ã¼ °£ Ç×°ø¿ë ¼ÒÀç °ø±Þ °è¾àÀ» Ã¼°áÇÏ´Â ¼º°ú¸¦ ÀÌ·ï³Â´Ù.
°æºÏµµ´Â ¼öÃâ ¸ÅÄªµµ°¡ ³ôÀº ´ë»ó±â¾÷À» Àû±ØÀûÀ¸·Î ¹ß±¼ÇÏ°í ÀýÃæ±³¿ªÀ» °æºÏ Ç×°ø ¹æÀ§»ê¾÷ÀÇ ÁÖÃàÀ¸·Î À°¼ºÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
±èÇÐÈ« °æºÏµµ ÇàÁ¤ºÎÁö»ç´Â ¡°°æºÏµµ´Â ´ë±¸°æºÏ°øÇ×½Ã´ë¸¦ ´ëºñÇØ Ç×°ø‧¹æÀ§‧¹°·ù»ê¾÷ »ýÅÂ°è Á¶¼º°ú °ü·Ã ±â¾÷ À¯Ä¡¿¡ ÃÑ·ÂÀ» ±â¿ïÀÌ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°½Å°øÇ×ÀÌ °Ç¼³µÇ¸é ´ë±¸‧°æºÏÀÌ ¿¬°èÇØ Ç×°ø ¹× °øÇ× °ü·Ã »ê¾÷Àº ¹°·Ð ¹æÀ§, ¹°·ù, ¹®È°ü±¤»ê¾÷ µî¿¡ ÀÖ¾î ´ëÇÑ¹Î±¹ Á¦2ÀÇ °æÁ¦µµ½Ã°¡ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
±¸¹Ì=±èÀç»ê ±âÀÚ jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö