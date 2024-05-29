Æ÷Ç×½Ã »ýÈ° ¹ÐÁ¢ ½Ã¼³ ¼³Ä¡ À¯·´ µµ½Ã º¥Ä¡¸¶Å·

°æºÏ Æ÷Ç×½Ã°¡ ¾²·¹±â ¼Ò°¢Àå µî »ýÈ° ¹ÐÁ¢ ½Ã¼³ ¼³Ä¡¿¡ µû¸¥ »çÈ¸°¥µî ÇØ¼Ò¿Í ÁÖ¹Î ¼ö¿ë¼º Çâ»óÀ» À§ÇØ À¯·´ µµ½ÃÀÇ »ç·Ê¸¦ Á¢¸ñÇÏ´Â ¹æ¾È ¸¶·Ã¿¡ ³ª¼¹´Ù.
29ÀÏ Æ÷Ç×½Ã¿¡ µû¸£¸é ÀÌ°´ö Æ÷Ç×½ÃÀåÀº 27~28ÀÏ Àü±¹´ëµµ½Ã½ÃÀåÇùÀÇÈ¸ ÀÏÇà°ú ¿À½ºÆ®¸®¾Æ ¼öµµÀÎ ºñ¿£³ªÀÇ »ýÈ° ¹ÐÁ¢ ½Ã¼³À» ¹æ¹®Çß´Ù.
ÀÌ¹ø ¹æ¹®¿¡´Â Àü±¹´ëµµ½Ã½ÃÀåÇùÀÇÈ¸ÀåÀÎ ÀÌ»óÀÏ ¿ëÀÎ½ÃÀå, ½Å»óÁø ¼º³²½ÃÀå, ÀÌµ¿È¯ °í¾ç½ÃÀå, ÁÖ±¤´ö ³²¾çÁÖ½ÃÀå, ±èº´¼ö ±èÆ÷½ÃÀå µîÀÌ ÇÔ²²Çß´Ù.
ÀÏÇàÀº 27ÀÏ ¿¬°£ 60¸¸¸íÀÇ °ü±¤°´ÀÌ ¹æ¹®ÇÏ´Â ¿À½ºÆ®¸®¾ÆÀÇ ½´ÇÇÅÚ¶ó¿ì ¿¡³ÊÁö¼¾ÅÍ¸¦ Ã£¾Æ ¾²·¹±â ¼Ò°¢Àå °Ç¸³ ½Ã ÁÖ¹Î ¹Ý´ë ¿©·ÐÀ» ±Øº¹ÇÑ »ç·Ê¸¦ Ã»ÃëÇß´Ù.
½´ÇÇÅÚ¶ó¿ì ¿¡³ÊÁö¼¾ÅÍ´Â µµ½É¿¡ ÀÖ´Â ¾²·¹±â ¼Ò°¢ÀåÀ» ¿¹¼úÀÛÇ°À¸·Î ÀçÅº»ý½ÃÅ² ¼º°øÀûÀÎ ¿î¿µ »ç·Ê·Î ¼Õ²ÅÈù´Ù. ¿À½ºÆ®¸®¾Æ¸¦ ´ëÇ¥ÇÏ´Â °ÇÃà°¡ÀÎ ÈÆµ¥¸£Æ®¹Ù¼ÀÇ ¿¹¼úÀû ¿µ°¨°ú Ä£È¯°æ °ø¹ýÀÇ ½Ã¼³ÀÌ ¸¸³ª Áö¿ªÀÇ ·£µå¸¶Å©·Î ÀÚ¸®Àâ¾Ò´Ù.
ÀÌ¾î 28ÀÏ¿¡´Â ÀÜ·ù Æó±â¹°À» Ä£È¯°æ ¾÷»çÀÌÅ¬¸µ »ý»êÇÏ´Â ÆÄÀÏ·µ °øÀåÀ» ¹æ¹®ÇØ ÆóÀÚÀç·ÎºÎÅÍ Ä£È¯°æ ¿¬·á·Î±îÁö ÀüÃ³¸® °úÁ¤À» °ÅÃÄ ½ÇÁ¦ ´ëÁß±³Åë¿¡ Á¢¸ñÇÏ´Â ¹æ¾È¿¡ ´ëÇØ »ìÆìºÃ´Ù.
¾Õ¼ ÀÌ°´ö ½ÃÀåÀº Áö³ 22ÀÏ ¹éÀÎ±Ô Æ÷Ç×½ÃÀÇÈ¸ ÀÇÀåÀ» ºñ·ÔÇÑ À¯·´ ¹æ¹® Æ÷Ç×½Ã ´ëÇ¥´Ü°ú µ§¸¶Å© ÄÚÆæÇÏ°ÕÀÇ Æó±â¹° ¼Ò°¢ÀåÀÎ ÄÚÆæÈúÀ» ¹æ¹®ÇØ ½Ã¼³À» µÑ·¯ºÃ´Ù. ÄÚÆæÈúÀº ¼Ò°¢ÀåÀ» ³Ñ¾î µµ½ÃÀÇ ·£µå¸¶Å©ÀÌÀÚ ÈÞ½Ä°ø°£À¸·Î È°¿ëµÇ°í ÀÖ´Â ¼¼°èÀûÀÎ °ÇÃà¹°ÀÌ´Ù.
ÀÌ°´ö Æ÷Ç×½ÃÀåÀº ¡°±âÇÇ ½Ã¼³·Î ÀÎ½ÄµÇ´Â »ýÈ° ÇÊ¼ö½Ã¼³ÀÇ ¼±Áø»ç·Ê¿¡¼ ±â¼ú¿¡ ´ëÇÑ ½Å·Ú·Î ÁÖ¹ÎÀÇ ¹Ý´ë ¾øÀÌ Áö¿ª°ü±¤ ÀÚ¿øÈ¸¦ ÀÌ·é ¸ð½ÀÀ» ºÃ´Ù¡±¸ç ¡°Æ÷Ç×½Ã°¡ ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Â Ãß¸ð°ø¿ø, ¿¡ÄÚºô¸®Áö, ±×¸°¹ÙÀÌ¿ÀÆÄÅ©µµ ½Ã¹Î »îÀÇ ÁúÀ» ³ôÀÌ°í µµ½Ã ÀÌ¹ÌÁö¸¦ º¯È½ÃÅ³ ¼ö ÀÖ´Â ¸ð¹ü»ç·Ê·Î ¸¸µé°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
Æ÷Ç×=¾ÈÃ¢ÇÑ ±âÀÚ changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö