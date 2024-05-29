ÀÎÃµ½Ã´Â Áö³ÇØ 7¿ù ÇÑ±¹°³¹ß¿¬±¸¿ø(KDI) °ø°øÅõÀÚ°ü¸®¼¾ÅÍ(PIMAC)¿¡ Àû°Ý¼ºÁ¶»ç¸¦ ÀÇ·ÚÇÑ ¡®ÁßºÀÅÍ³Î ¹Î°£ÅõÀÚ»ç¾÷¡¯ÀÌ Å¸´ç¼ºÀ» È®º¸Çß´Ù°í 29ÀÏ ¹àÇû´Ù.
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ÃÖÁ¡¼ö ½Ã µµ·Î°úÀåÀº ¡°ÁßºÀÅÍ³ÎÀº ÀÎÃµ ºÏºÎ±Ç¿ª ¹ßÀü»Ó ¾Æ´Ï¶ó 2026³â 7¿ù ½ÃÇàµÇ´Â ÀÎÃµÇü ÇàÁ¤Ã¼Á¦ °³ÆíÀ¸·Î ³ª´· ¼±¸¿Í °Ë´Ü±¸¸¦ Á÷°áÇÏ´Â ÇÊ¼ö ³ë¼±ÀÌ µÉ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ºÎÁ·ÇÑ ³²ºÏÃà µµ·Î¸Á È®º¸¿¡ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÎÃµ=±è¹Î ±âÀÚ ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö