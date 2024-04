JNGK, (주)짐어스와 골프연습장 통합 운영 관리 시스템 공동 개발 MOU체결

골프연습장 통합 운영 관리 시스템 ‘JNGK by GYMUS’ 공동 개발 협약식을 마친 뒤 JNGK 윤홍범 회장(왼쪽 두 번째)과 (주)짐어스 관계자가 협정서를 들고 포즈를 취하고 있다. JNGK제공

JNGK(대표 윤홍범)와 ㈜짐어스(공동 대표 박동수·성용기)가 지난 4월26일 서울 광진구 광장동 JNGK 워커힐골프센터에서 골프연습장 통합 운영 관리 시스템(JNGK BY GYMUS) 공동 개발 업무협약을 체결했다.JNGK는 지난 25년간 동안 골프연습장&골프 아카데미 운영 경험과 각종 VIP 기업행사 및 골프대회, 골프 마케팅 이벤트를 기획 운영한 노하우를 바탕으로 골프 관련 국내 전문 기업이다.㈜짐어스는 ICT 기술 기반의 통합 운영 시스템을 개발하여 업계 최초로 IOT, 헬스케어(운동처방/골프 스윙분석) 기술을 반영한 원스톱 솔루션 통합 운영관리 시스템(ERP)을 제공하는 회사다.JNGK와 GYMUS 양사는 지난 2년여간 진행되었던 수많은 아이디어 회의와 협의를 거쳐 이번 업무 협약을 체결했다.양사는 JNGK의 골프연습장&골프 아카데미 운영 노하우와 GYMUS의 온오프라인 플랫폼 구축 기술력을 함께 담아 국내 골프연습장 이용자들의 편리를 도모하기로 했다.이에 따라 고객은 휴대폰 앱을 통한 골프연습장 타석 및 레슨 예약, 모바일 결제 등 다양한 서비스를 제공 받을 수 있다. 한층 업그레이드된 골프연습장 통합 운영 관리 시스템인 JNGK BY GYMUS 앱은 올 하반기에 출시 예정이다.㈜JNGK 윤홍범대표는 “㈜짐어스와 지난 3년간 협업을 진행하면서 ㈜짐어스에 대한 신뢰가 쌓였다. 그 신뢰를 바탕으로 이번 업무협약식을 체결하게 돼 영광”이라며 “양사의 노력과 열정의 결과물로 출시 예정인 JNGK BY GYMUS 앱을 통해 국내 최고 수준을 자랑하는 한국골프연습장 산업이 한 단계 더 발전하는 계기가 되었으면 한다”고 기대감을 나타냈다.㈜짐어스 박동수 대표는 “지난 20여 년 동안 솔루션 개발을 하면서 쌓은 경험을 바탕으로 2020년 ㈜짐어스를 설립했다”면서 “100여 곳이 넘는 각종 스포츠센터, 문화복지센터 등 시스템 구축을 담당해 온 프로그램 전문 개발자로, 이번 프로젝트를 통해 양사가 지속적이고 긴밀한 협업을 통해 전국 골프연습장에서 범용적으로 사용되기를 기대하며 대한민국 대표 골프연습장 운영 솔루션 브랜드가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”는 포부를 밝혔다.양사는 JNGK BY GYMUS 앱을 통해 골프연습장 매출에 영향을 주는 레슨 품질, 고객 정보, 재등록률, 레슨 매출 분석 등 다양한 프로 관련 매출 분석 서비스를 제공하고 이를 토대로 연간 분기별로 레슨 프로를 관리하는 직원 배치 및 프로 교육 프로그램을 운영할 예정이다.또한 골프연습장을 운영하면서 동 앱을 사용하는 파트너사에게는 JNGK BY GYMUS앱 기능을 통해 수집되는 매출 데이터를 기반으로 운영상 필요한 다양한 매출 분석이 가능한 서비스를 제공한다. 또한 영업 활성화 및 마케팅 제안 등 운영 컨설팅 서비스도 함께 제공될 예정이다.한편 출시 초기에는 JNGK 브랜드로 운영되는 전국 16개의 직영 및 위탁 운영 중인 골프연습장 대상으로 먼저 서비스가 도입될 예정이다. 시범운영을 통해 안정성을 확보한 후에 2024년 하반기부터는 전국의 골프연습장을 대상으로 서비스를 확대해 나간다는 방침이다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지