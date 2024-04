부당해고·임금체불 ‘내홍’ 여전…웹젠 노조 “대화, 존중 필요”

웹젠 노조가 화섬식품노조IT위원회 소속인 네이버, 넥슨, 스마일게이트, 엔씨소프트, 카카오 등 판교지역 IT 노조와 함께 경기 성남시 판교 웹젠 사옥 앞에서 웹젠지회 응원 피케팅 시위 중이다.

"우리는 대화가 필요하다. 2주째 시위를 계속 진행 중이다. 사측에서는 비공식적으로 커피를 마시자고 하는 등 교섭을 시도하고 있지만, 우리는 공식적인 대화와 조합원으로서 존중을 원한다."노영호 웹젠 노조 지회장은 2일 화섬식품노조IT위원회 소속인 네이버, 넥슨, 스마일게이트, 엔씨소프트, 카카오 등 판교지역 IT 노조와 함께 경기도 성남 판교 소재 웹젠 사옥 앞에서 웹젠지회 응원 피케팅 시위 중 이같이 말했다.이들 노조는 각자 지회의 이름을 건 팻말을 제작해 매일 점심시간 피케팅, 매주 화요일 집중 홍보 활동을 한 달간 진행 중이다. 웹젠 노조는 다음 달 노동절까지 조합원 수를 100명까지 늘리는 게 목표다. 26명에서 시작한 노조원 수는 약 2주 만에 60명까지 늘었다. 노 지회장은 해당 기간까지 조합원 수를 채우지 못하면 책임을 지고 사퇴하겠다는 뜻을 밝힌 상태다.웹젠 노조는 2022년부터 지회장 처우 문제, 간부 부당해고 등으로 사측과 소송전을 하며 대립하고 있다. 웹젠은 2022년 8월 노조 수석으로 일했던 A씨를 장기근무 태만, 직장 내 괴롭힘을 이유로 해고했다. 이와 관련해 노조는 지난해 경기지방노동위원회 및 중앙노동위원회(중노위)에 구제 신청을 했다..중노위에서는 "징계가 과하다"며 A씨의 복직 판정을 내렸으나 사측은 이행강제금을 내며 복직을 거부, 행정 소송을 제기했다. 웹젠은 지난달 20일 부당노동행위로 중노위의 결정문을 받기도 했다.노 지회장의 처우 문제도 갈등이 계속되고 있다. 웹젠은 노조원들의 평균 급여 인상분 파악이 어렵다며 노 지회장에게 2년간 임금인상분을 지급하지 않아 경기지노위와 중노위에서 이를 심의한 바 있다. 노조는 지회장의 2022년~2023년도 임금 상향 및 인센티브 미지급 추정액이 최대 2446만원에 이르는 것으로 파악하고 있다.네이버지회장이자 화섬식품노조 IT위원회의 총대를 맡은 오세윤 위원장은 "노동위에서 이 같은 판정을 내렸다면 받아들여야 하는데 노 지회장을 상대로 끝까지 연봉을 올려주지 않으려는 태도가 괘씸하다. 법무법인에 막대한 소송비를 내가면서까지 이럴 필요가 있나 싶다"면서 "노동조합과 사측이 대화를 시도하는 게 직원들의 근로 의욕을 올리고 회사 로열티를 만드는 방법이라고 본다. 근데 회사가 정당한 노동 활동을 하는 조합원에게 배신감을 느낀다면서 '나만 옳다'는 식으로 가버리니 문제가 있다"고 말했다.웹젠 노조는 사측과 임금 및 단체협약 최초 교섭 시행 후 2개월여 만에 협상 결렬을 통보했다. 노조 측은 근로 환경 개선을 위한 24개 안을 변경하거나 신설하는 내용과 함께 기본급 평균 560만원 인상안을 요구했으나 사측은 올해 기본급 총 재원 5% 증액하겠다고 제시했다.노조는 사측이 노조 안에 대해 아무런 조정 의견 없이 철회를 요구했다고 주장했다. 이들은 웹젠이 ▲근로시간면제시간(타임오프)을 4분의 1로 축소 ▲월급 공제 불허 ▲노조 사무실 제공 취소 등의 내용을 제시했다고 지적했다. 또 노사 간 단체협약은 통상 2년의 유효 기간을 잡고 효력을 연장해야 하는데, 사측이 계약 만료 후 3개월 뒤에 단체 협약이 소멸한다는 내용을 담았다고 비판했다.오 위원장은 "IT 업계와 노동조합은 항상 함께 있다. IT 노동자들은 본인의 의견이 존중되길 바란다. IT 경영자들은 노동조합을 어떻게 하면 존중하고 동반자로 같이 이끌어갈지 고민해야 한다. 그것이 IT 업계를 이롭게 하는 일"이라면서 "소수의 사람이 이끌어 가는 방식으로는 변화가 빠르게 일어나는 IT 업계에 제대로 대응할 수 없다"고 언급했다. 그러면서 "웹젠 측이 생각을 바꾸고 다시 생각해야 한다"고 덧붙였다.오 위원장은 "조합원을 늘리면 사측의 입장 변화가 있어야 한다. 이후 교섭 시노조가 사측을 비난만 하고 지낼 수도 있지만 다 같이 연대해서 조합원을 늘리고 울타리가 되어주자는 의도가 우선"이라고 강조했다.웹젠 관계자는 "교섭이라는 건 서로 견해를 밝힌 다음에 입장차를 좁혀가는 과정"이라면서 "이와 관련해서 처음 협상 때 여러 입장을 표했을 뿐이고 2, 3차 협상 때는 (세간에 드러난) 의견을 철회했다"고 밝혔다. 또한 "노조원 100명 여부와 상관없이 교섭 의지는 항상 있다. 지금이라도 교섭을 재기했으면 좋겠다"고 전했다.김지윤 기자 merry@kmib.co.kr