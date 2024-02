클리브랜드, 거리 제어 기술 탑재한 ‘HB SOFT 2’ 퍼터 출시

클리브랜드가 출시한 신제품 HB SOFT2 퍼터. 던롭스포츠코리아

던롭스포츠코리아(대표 홍순성, 이하 던롭)가 전개하는 클리브랜드골프는 부드러움과 동시에 보다 안정된 방향성과 일관성 있는 거리 제어 기술이 탑재된 NEW ‘HB SOFT 2’ 퍼터를 출시 한다.이번에 출시하는 클리브랜드골프의 NEW ‘HB SOFT 2’ 퍼터는 클리브랜드골프만의 독자적인 기술력이 적용되어 부드러운 터치감은 물론 스윗스팟에 맞지 않더라도 안정된 방향성과 일관성 있는 거리감을 아마추어 골퍼들에게 선사한다.NEW ‘HB SOFT 2’ 퍼터의 핵심 기술은 ‘Speed Optimized Face Technology’로 이 기술력은 일관성 있는 거리감에 특화된 기술이다.일반적으로 퍼터 페이스 전면에 균일한 패턴으로 밀링 하는 것과 다르게 NEW ‘HB SOFT 2’는 중심부를 기준으로 힐과 토우 쪽으로 가면서 밀링의 밀도에 변화를 주어 페이스 모든 부분에서 중심부와 비슷한 볼 스피드를 만들어낸다.그 결과 페이스 중심부에 맞춘 것과 같이 볼의 스피드를 유지하여 미스 샷에서 일관된 거리감을 유지한다.각 스트로크 형태에 맞는 최적의 그립을 찾아 헤드 디자인과 조합하여 누구나 안정적인 퍼팅 스트로크를 할 수 있도록 했다.투어에서 선호하는 피스톨 형태의 ‘HB SOFT 2 PISTOL’은 아크형 스트로크 시에 부드러운 퍼팅 동작이 가능하도록 하고, 직선형 스트로크에는 손목의 움직임을 최소화할 수 있도록 두께가 굵은 ‘HB SOFT 2 PISTOL OVERSIZE’를 조합했다.웨지 전문 브랜드 클리브랜드골프는 1979년 설립 이래 45년간 쇼트게임을 위한 연구를 해오며 국내 웨지 1위 브랜드로 자리매김하고 있다.클리브랜드 NEW ‘HB SOFT 2’ 퍼터는 전국의 클리브랜드골프 취급 특약점에서 판매되며, 권장소비자가격은 20만원이다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재 및 수집, 재배포금지