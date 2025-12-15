환율 1480원 위협하자… 외환당국, 휴일 긴급회의

국민연금 주관하는 복지부도 참석

이달 평균 환율 IMF 이후 최고 수준

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 12일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 대외경제장관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

원·달러 환율이 1480원을 위협하자 정부가 휴일인 14일 긴급회의를 열고 대응책을 논의했다.



구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 오후 정부서울청사에서 관계기관 합동 ‘긴급 경제장관 간담회’를 주재해 최근 국내외 금융·외환시장 동향을 점검하고 대응 방향을 논의했다. 이날 간담회에는 이억원 금융위원장과 이창용 한국은행 총재, 이찬진 금융감독원장, 하준경 대통령실 경제성장수석 등 경제 분야 고위 당국자들이 모두 참석했다. 이스란 보건복지부 1차관과 박동일 산업통상부 산업정책실장도 참석했다. 다만 환율 안정을 위한 구두개입 등 직접적인 조치는 없었다.



기재부는 간담회 안건을 공개하지 않았지만 최근 원·달러 환율 상승세에 대한 논의가 주로 이뤄졌을 것으로 보인다. 지난 12일 서울외환시장에서 원·달러 환율은 야간 거래에서 장중 1479.9원까지 뛰며 1480원 선을 위협했다. 같은 날 뉴욕증시에서 나스닥종합지수가 1.69% 급락한 것도 15일 외환시장에 부담이 되는 요인이다. 외국인 투자자가 국내 증시에서 대거 매도에 나설 경우 환율은 더 상승할 수 있다. 기재부 관계자는 “오라클 주가 폭락에 따른 뉴욕시장 불안 등 국내 주식시장 및 환율에 영향을 줄 수 있는 요인이 있는 상황”이라고 말했다.



이달 첫 2주간 원·달러 환율 평균은 1470.4원으로 국제통화기금(IMF) 외환위기 이후 월간 기준 최고 수준이다.



복지부와 산업부까지 참석한 것은 국민연금의 해외투자분과 수출업계의 달러 보유분까지 포괄적으로 점검하겠다는 의미로 풀이된다. 하 수석의 참석은 대통령실이 환율을 예의주시하고 있다는 메시지로 읽힌다.



세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr



