완벽 라이브와 강렬한 몸짓… 도자 캣, 첫 내한 무대
“도자(Doja)! 도자!” 암전 속에서 관객의 함성이 고조됐다. 오프닝곡 ‘카즈’의 강렬한 비트와 함께, 도자 캣(Doja Cat)이 마침내 무대 위로 등장했다. 그의 파워풀한 보컬과 관능적인 몸짓에 관객 1만4000여명은 쉼 없이 열광했다. 글로벌 팝스타다운 무대 장악력과 표현력은 공연 내내 이어졌다.
팝 아이콘 도자 캣이 13일 경기도 고양시 킨텍스에서 월드투어 ‘마 비’(Ma Vie) 일환으로 첫 내한 공연을 열었다. 현재 그가 전 세계 음악 팬들에게 사랑받는 이유를 증명하기에 충분한 자리였다. 2020년 ‘세이 소’가 틱톡 챌린지를 타고 빌보드 싱글 차트 1위를 차지하며 스타덤에 오른 도자 캣은 랩을 중심으로 알앤비(R&B), 얼터너티브 등 장르의 경계를 넘나들며 주류 팝스타로서 입지를 다졌다.
도자 캣은 1시간40분간 27곡을 열정적으로 소화했다. 지난 9월 발표한 앨범 ‘비’(Vie)의 무드를 무대 위에 그대로 펼쳐낸 공연은 신스 사운드를 앞세운 복고 감성으로 채워졌다. 공연마다 다른 헤어스타일과 의상을 선보여 온 그는 이날 민트색 단발에 엉덩이가 드러나는 바디수트 차림으로 시선을 끌었다.
빌보드 싱글 차트 1위, 그래미 어워즈 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’상을 차지한 글로벌 히트곡 ‘키스 미 모어’가 흐르자 관객의 떼창이 더해져 공연장 분위기가 순식간에 달아올랐다. ‘고저스’를 부른 뒤 도자 캣은 팬들의 환호에 활짝 웃으며 한국식 ‘손가락 하트’를 날리기도 했다.
‘액트 오브 서비스’ 등 곡에서는 감미로운 보컬과 거친 랩을 넘나드는 탄탄한 라이브 역량을 드러냈다. 19세 이상 성인만 입장 가능한 ‘미성년자 관람 불가’ 공연답게 ‘웨트 버자이너’ ‘디몬스’ 무대에서는 바닥에 누워 다리를 벌리는 등 파격적인 안무를 선보였다. 도자 캣만의 선명한 색깔로 채워진 월드투어는 일본 요코하마, 대만 가오슝 등에서 이어진다.
