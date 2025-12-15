거꾸로 가는 미국… 전기차 글로벌 시장 질주에도 ‘후진’
세계 전기차 판매량 21% 증가
트럼프 행정부 반전기차 정책에
세액공제 사라지자 북미서 1% ↓
올해 전 세계 전기차 판매량이 큰 폭으로 증가한 상황에서 유일하게 미국만 뒷걸음질 친 것으로 나타났다. 전기차 확산 추세에 반대로 가는 도널드 트럼프 미국 행정부의 정책이 영향을 미쳤다. 상대적으로 전기차 경쟁력이 높다고 평가받는 현대자동차·기아 입장에선 정체된 미국 전기차 시장이 야속한 상황이다.
14일 컨설팅업체 벤치마크미네랄인텔리전스(BMI)에 따르면 올해 1~11월 전 세계 전기차 판매량은 약 1850만대로 집계됐다. 전년 대비 약 21% 증가했다. 중국이 약 1160만대로 전년 대비 19% 늘었다. 캐즘(일시적 수요정체) 탓에 지난해 전기차 판매량이 줄었던 유럽(역 380만대)은 33%나 급증하며 역대 최대 판매량을 눈앞에 뒀다. 아시아·인도·남미 등 중국·유럽·북미를 제외한 지역(약 150만대)에선 48% 증가했다. 단 한 곳, 북미 지역만 전기차 판매량(약 170만대)이 1% 감소했다.
북미에서만 전기차 시장이 역성장한 이유는 트럼프의 반전기차 정책 영향이 크다. 트럼프는 총 7500달러 규모의 전기차 세액공제 혜택을 지난 10월부터 중단했다. SNE리서치에 따르면 지난 10월까지는 올해 북미 전기차 누적 판매량이 1년 전 같은 기간보다 4.7% 많았다. 하지만 세액공제 혜택이 사라진 10월에 전월 대비 약 50%, 전년 동월 대비 약 30% 급감했다.
이달 초엔 제조사의 차량 전체 평균 연비 목표를 기존 50.4mpg에서 2031년까지 34.5mpg로 낮추기로 했다. 완성차업체 입장에선 내연기관차로도 충족할 수 있는 수준이기 때문에 전기차 전환 부담이 줄었다. 짐 팔리 포드 최고경영자(CEO)는 “미국 전기차 점유율이 빠른 시간 안에 절반 수준인 5% 안팎으로 떨어질 것”이라고 경고했다. 이런 우려는 이미 제조사 전략에 반영되고 있다. 스텔란티스는 약 130억 달러를 투자해 미국 생산량을 50%가량 확대하기로 했는데, 증가분 대부분을 내연기관차로 채울 계획이다.
미국시장에서 선전하던 전기차업체들은 이런 상황이 달갑지 않다. 미국 자동차 전문매체 콕스 오토모티브는 “일론 머스크 테슬라 CEO는 대부분의 주요 시장에서 어려운 한 해를 보냈다. 특히 안방인 미국에서도 판매 감소가 2년 연속 이어지는 걸 막기 위해 시간과의 싸움을 벌이고 있다”고 보도했다. 제너럴모터스(GM)와 리비안도 최근 대규모 감원 계획을 발표했다.
현대차·기아는 북미 시장에서 올해 1~10월 전기차 판매량 14만8000대를 기록해 테슬라와 GM에 이어 3위에 올랐다. 포드, 스텔란티스, 토요타, 폭스바겐 등 주요 경쟁사를 제쳤다. 완성차업계 한 관계자는 “관세 등 여파로 미국시장에서 현대차·기아의 영업이익은 줄었지만 판매량만 놓고 보면 선전하고 있다. 전기차 시장 자체가 줄고 있는 게 현대차·기아 입장에선 아쉬운 상황”이라고 말했다.
올해 전 세계에서 가장 많은 전기차를 팔고 있는 업체는 332만2000대 판매를 기록한 BYD다. 특히 지난달 수출은 13만1935대로 기존 최고 기록이었던 올해 6월(약 9만대) 수치를 훌쩍 넘었다. 전기차 경쟁이 가장 치열한 유럽에선 전년 대비 4배, 미래 성장 가능성이 높은 동남아에선 배 이상 증가했다. 2위는 지리그룹으로 1년 전보다 64.7% 많은 약 178만대의 판매고를 올렸다. 둘 다 중국 브랜드다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
