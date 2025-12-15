친명·친청 계파 갈등 없다는데 與 ‘최고위 보선’ 대립 구도 뚜렷

연일 진화에도 노선 경쟁은 가열

더불어민주당 정청래 대표가 11일 본회의에 앞서 열린 민주당 의원총회에서 발언하고 있다. 이병주 기자

더불어민주당 최고위원 보궐선거가 정청래 대표 리더십 평가 성격으로 굳어지는 양상이다. 당 안팎에서 불거진 계파 갈등 논란에 정 대표 측은 “친명(친이재명)만 있을 뿐”이라며 연일 진화에 나서지만 후보 간 노선 경쟁은 오히려 가열되고 있다. 보궐 대상인 최고위원 3석 결과에 따라 현 지도부의 내년 지방선거 공천권까지 흔들릴 수 있다는 관측도 나온다.



이성윤 민주당 의원은 14일 최고위원 보선 출마를 공식 선언했다. 친청(친정청래)계로 분류되는 의원 중 처음이다. 이 의원은 국회에서 기자회견을 열고 검찰·법원 개혁 입법 완수, 확실한 내란 청산, 조희대 대법원장에 대한 수사 촉구 등을 공약했다.



지난 당대표 선거에서 정 대표를 지지했던 이 의원은 “지선 승리를 위해 당원이 동등하게 권리를 누리고 당원이 진정한 주인이 되는 하나로 똘똘 뭉친 당원주권시대를 열겠다”고 말했다.



정 대표 측근으로 분류되는 문정복 조직사무부총장도 언론을 통해 출마 의사를 밝혔다. 친청계 임오경 의원도 출마를 고민 중이다.



친명계로 분류되는 이건태 의원과 유동철 부산 수영구 지역위원장은 일찌감치 출마를 선언했다. 이 대통령 대장동 사건 변호인 출신인 이 의원은 지난 11일 출마 선언에서 국정과 당을 잇겠다며 ‘명통’을 선거 구호로 내세웠다. 그는 “정부와의 엇박자로 이재명정부 성과의 효능감을 떨어뜨리고 있다”며 정 대표를 직접 조준하기도 했다.



부산시당위원장 경선에서 컷오프당한 더민주전국혁신회의 공동상임대표인 유 위원장도 출마 선언에서 1인 1표제와 내년 지방선거 공천 배제를 고리로 정 대표에게 각을 세웠다. 이재명 대표 시절 당에서 수석사무부총장을 지낸 강득구 의원도 출마 결심을 굳힌 것으로 전해졌다.



최고위원 보선 출마 주자 간 갈등은 이미 표면화하고 있다. 문 부총장은 앞서 언론에 출마 의사를 밝히며 유 위원장을 겨냥해 “공직, 당직도 못하는 천둥벌거숭이한테 언제까지 당이 끌려다닐 거냐”고 공격했다. 유 위원장은 즉각 반발하며 사과를 요구했다.



최고위원 보선을 두고 계파 간 대립 구도가 뚜렷해지는 모양새가 되자 당에서는 수습에 나섰다. 박수현 수석대변인은 전날 페이스북에 “정 대표가 대통령과의 만찬 회동 결과를 설명하려고 여러 차례 애를 썼다. 몰려오는 ‘친명친청’ 대군 앞에 홀로 선 ‘장판교 장비’의 심정이었겠다”며 “민주당에 친청은 없다. 친명만 있을 뿐”이라고 적었다.



성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 더불어민주당 최고위원 보궐선거가 정청래 대표 리더십 평가 성격으로 굳어지는 양상이다. 당 안팎에서 불거진 계파 갈등 논란에 정 대표 측은 “친명(친이재명)만 있을 뿐”이라며 연일 진화에 나서지만 후보 간 노선 경쟁은 오히려 가열되고 있다. 보궐 대상인 최고위원 3석 결과에 따라 현 지도부의 내년 지방선거 공천권까지 흔들릴 수 있다는 관측도 나온다.이성윤 민주당 의원은 14일 최고위원 보선 출마를 공식 선언했다. 친청(친정청래)계로 분류되는 의원 중 처음이다. 이 의원은 국회에서 기자회견을 열고 검찰·법원 개혁 입법 완수, 확실한 내란 청산, 조희대 대법원장에 대한 수사 촉구 등을 공약했다.지난 당대표 선거에서 정 대표를 지지했던 이 의원은 “지선 승리를 위해 당원이 동등하게 권리를 누리고 당원이 진정한 주인이 되는 하나로 똘똘 뭉친 당원주권시대를 열겠다”고 말했다.정 대표 측근으로 분류되는 문정복 조직사무부총장도 언론을 통해 출마 의사를 밝혔다. 친청계 임오경 의원도 출마를 고민 중이다.친명계로 분류되는 이건태 의원과 유동철 부산 수영구 지역위원장은 일찌감치 출마를 선언했다. 이 대통령 대장동 사건 변호인 출신인 이 의원은 지난 11일 출마 선언에서 국정과 당을 잇겠다며 ‘명통’을 선거 구호로 내세웠다. 그는 “정부와의 엇박자로 이재명정부 성과의 효능감을 떨어뜨리고 있다”며 정 대표를 직접 조준하기도 했다.부산시당위원장 경선에서 컷오프당한 더민주전국혁신회의 공동상임대표인 유 위원장도 출마 선언에서 1인 1표제와 내년 지방선거 공천 배제를 고리로 정 대표에게 각을 세웠다. 이재명 대표 시절 당에서 수석사무부총장을 지낸 강득구 의원도 출마 결심을 굳힌 것으로 전해졌다.최고위원 보선 출마 주자 간 갈등은 이미 표면화하고 있다. 문 부총장은 앞서 언론에 출마 의사를 밝히며 유 위원장을 겨냥해 “공직, 당직도 못하는 천둥벌거숭이한테 언제까지 당이 끌려다닐 거냐”고 공격했다. 유 위원장은 즉각 반발하며 사과를 요구했다.최고위원 보선을 두고 계파 간 대립 구도가 뚜렷해지는 모양새가 되자 당에서는 수습에 나섰다. 박수현 수석대변인은 전날 페이스북에 “정 대표가 대통령과의 만찬 회동 결과를 설명하려고 여러 차례 애를 썼다. 몰려오는 ‘친명친청’ 대군 앞에 홀로 선 ‘장판교 장비’의 심정이었겠다”며 “민주당에 친청은 없다. 친명만 있을 뿐”이라고 적었다.성윤수 기자 tigris@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지