친명·친청 계파 갈등 없다는데 與 ‘최고위 보선’ 대립 구도 뚜렷
연일 진화에도 노선 경쟁은 가열
더불어민주당 최고위원 보궐선거가 정청래 대표 리더십 평가 성격으로 굳어지는 양상이다. 당 안팎에서 불거진 계파 갈등 논란에 정 대표 측은 “친명(친이재명)만 있을 뿐”이라며 연일 진화에 나서지만 후보 간 노선 경쟁은 오히려 가열되고 있다. 보궐 대상인 최고위원 3석 결과에 따라 현 지도부의 내년 지방선거 공천권까지 흔들릴 수 있다는 관측도 나온다.
이성윤 민주당 의원은 14일 최고위원 보선 출마를 공식 선언했다. 친청(친정청래)계로 분류되는 의원 중 처음이다. 이 의원은 국회에서 기자회견을 열고 검찰·법원 개혁 입법 완수, 확실한 내란 청산, 조희대 대법원장에 대한 수사 촉구 등을 공약했다.
지난 당대표 선거에서 정 대표를 지지했던 이 의원은 “지선 승리를 위해 당원이 동등하게 권리를 누리고 당원이 진정한 주인이 되는 하나로 똘똘 뭉친 당원주권시대를 열겠다”고 말했다.
정 대표 측근으로 분류되는 문정복 조직사무부총장도 언론을 통해 출마 의사를 밝혔다. 친청계 임오경 의원도 출마를 고민 중이다.
친명계로 분류되는 이건태 의원과 유동철 부산 수영구 지역위원장은 일찌감치 출마를 선언했다. 이 대통령 대장동 사건 변호인 출신인 이 의원은 지난 11일 출마 선언에서 국정과 당을 잇겠다며 ‘명통’을 선거 구호로 내세웠다. 그는 “정부와의 엇박자로 이재명정부 성과의 효능감을 떨어뜨리고 있다”며 정 대표를 직접 조준하기도 했다.
부산시당위원장 경선에서 컷오프당한 더민주전국혁신회의 공동상임대표인 유 위원장도 출마 선언에서 1인 1표제와 내년 지방선거 공천 배제를 고리로 정 대표에게 각을 세웠다. 이재명 대표 시절 당에서 수석사무부총장을 지낸 강득구 의원도 출마 결심을 굳힌 것으로 전해졌다.
최고위원 보선 출마 주자 간 갈등은 이미 표면화하고 있다. 문 부총장은 앞서 언론에 출마 의사를 밝히며 유 위원장을 겨냥해 “공직, 당직도 못하는 천둥벌거숭이한테 언제까지 당이 끌려다닐 거냐”고 공격했다. 유 위원장은 즉각 반발하며 사과를 요구했다.
최고위원 보선을 두고 계파 간 대립 구도가 뚜렷해지는 모양새가 되자 당에서는 수습에 나섰다. 박수현 수석대변인은 전날 페이스북에 “정 대표가 대통령과의 만찬 회동 결과를 설명하려고 여러 차례 애를 썼다. 몰려오는 ‘친명친청’ 대군 앞에 홀로 선 ‘장판교 장비’의 심정이었겠다”며 “민주당에 친청은 없다. 친명만 있을 뿐”이라고 적었다.
