국민연금이 위탁금 회수 검토… 매각 무산 가능성 커진 이지스
국민연금 허락 없이 정보 내준 게 문제
국내 1위 부동산자산운용사 이지스자산운용의 경영권 매각 무산 가능성이 커졌다. 핵심 출자자(LP) 국민연금이 위탁자금 회수를 검토하고 있어서다. 국민연금 자금이 빠지면 다른 기관 투자자도 뒤따라 자금을 뺄 가능성이 있다. 이는 이지스운용의 기업가치 하락으로 이어져 거래 자체를 무산시킬 수 있다는 전망이 나온다.
14일 금융투자업계에 따르면 국민연금공단 기금운용본부는 지난 10일 투자위원회를 열고 이지스운용에 위탁한 투자금 회수 방안을 논의했다. 조만간 국민연금과 위탁 운용 계약을 맺고 있는 자산운용사들과 접촉해 구체적인 자산 이관 방법 등에 대한 실무적인 논의를 할 것으로 알려졌다.
이지스운용 경영권 매각은 창업주 고(故) 김대영 전 이사회 의장의 배우자인 최대주주 손화자씨와 2대 주주 조갑주 전 신사업추진단장, 재무적 투자자(FI) 등이 보유한 지분 등 총 지분 98.8%를 매각하는 거래다.
하지만 매각 실사 과정에서 국민연금 핵심 자산을 담은 6개 펀드 정보가 담긴 보고서가 국민연금 허락을 받지 않고 본입찰 참여자(한화생명·흥국생명·힐하우스캐피탈)에 제공된 것이 문제가 됐다. 이는 중대한 계약 위반으로 국민연금은 추후 법적 대응을 검토 중이다.
이지스운용의 부동산펀드 설정액은 약 26조원이며 국민연금 출자금은 2조원 수준이다. 부동산 운용업계 한 관계자는 “국민연금의 자금이 타 운용사로 이관되면 공무원연금공단이나 행정공제회 등 연기금·공제회의 부담도 커진다”며 “이들의 자금도 이탈될 가능성이 크다”고 말했다. 이지스운용은 통상적인 실사 과정일 뿐 정보 유출은 과도한 해석이라는 입장이다.
매각까지 넘어야 할 산은 또 있다. 매각 주간사인 모건스탠리는 지난 10일 우선협상대상자로 중국계 사모펀드(PEF) 힐하우스를 선정했다. 그러자 입찰에 참여했던 흥국생명이 최대주주 손씨와 그의 딸 주주대표 김애미씨, 모건스탠리 한국 IB부문 김세원 대표 등 5명을 공정 입찰 방해 및 사기적 부정거래 혐의로 경찰에 고소했다. 이에 따라 모건스탠리는 법적 분쟁 정리 전까지는 금융 당국에 대주주 적격성 심사 신청을 할 수 없게 됐다.
흥국생명은 주주대표와 매각 주간사들이 ‘프로그레시브 딜’(입찰 이후에도 가격 조건을 조정하며 거래를 성사시키는 방식)을 진행하지 않겠다고 공언했지만 힐하우스가 인수가를 높이도록 프로그레시브 딜로 전환했다고 주장하고 있다. 흥국생명은 지난 11일 본입찰에 1조500억원을 제시했다. 당시 힐하우스와 한화생명은 각각 9000억원대 가격을 써냈다. 이후 매각 측이 입찰 가격을 유출해 힐하우스가 최종 1조1000억원의 가격을 내도록 도왔다는 게 흥국생명 주장이다.
업계에서는 매각가 극대화에만 초점을 맞춘 거래 방식이 논란을 키우며 거래 불확실성을 키웠다고 분석한다. 2대 주주 조 전 단장이 자신의 영향력을 매각 후에도 유지하기 위해 사모펀드로 매각을 추진했을 것이란 관측도 나온다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사