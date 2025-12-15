시사 전체기사

에너지공기업 수장 인선 본격화… “두 자릿수 경쟁”

입력:2025-12-15 00:53
한수원 사장 공모에 13명 지원
석유공사도 공모 절차 착수

이재명정부 출범 이후 조직 개편이 마무리되면서 주요 에너지 공기업들의 신임 사장 선임 절차가 속도를 내고 있다. 특히 한국수력원자력, 한국가스공사 등에는 두 자릿수 넘는 지원자가 몰려 과열 양상을 보이고 있다.

14일 관계 부처에 따르면 한수원은 최근 황주호 전 사장 후임 공모 결과 13명이 지원했다. 한국가스공사도 최연혜 사장 임기 만료를 앞두고 지난 8일 마감한 사장 초빙 공고에 15명이 신청했고, 지난 3일 면접을 거쳐 후보군을 5명으로 압축했다. 두 곳 모두 직전 공모에서 한 자릿수 지원에 그쳤던 것과 비교하면 지원 규모가 크게 확대된 모습이다. 김동섭 전 한국석유공사 사장 후임을 찾고 있는 석유공사도 지난 9일 공모 절차에 착수해 오는 16일까지 지원자를 받을 예정이다.

이들 공기업은 굵직한 현안이 산적해 있다. 석유공사는 동해 심해 가스전 개발 사업을 둘러싼 감사원 감사가 진행 중이다. 향후 ‘대왕고래’에 이은 2차 시추 추진 동력을 얻기 쉽지 않은 상황이다. 한수원도 웨스팅하우스와의 기술 협정 재검토, 해외 원전 수주 경쟁력 강화 등 과제가 많다. 업계 관계자는 “정책적 판단과 산업 현안을 함께 다룰 수 있는 리더가 아니면 맡기 힘들 것”이라고 말했다.

새 정부 들어 처음으로 진행되는 주요 에너지 공기업 수장 인선인 만큼 정치권 ‘낙하산’ 논란이 재연될 가능성도 있다. 가스공사의 경우 이재명 대통령의 대선 후보 시절 공동선대위원장을 맡았던 이인기 전 새누리당 의원과 공사 출신 내부 인사들이 유력 후보로 거론된다. 새 정부의 에너지 정책 기조에 맞춰 다른 여권 인사가 낙점될 가능성도 있다.

세종=김혜지 기자 heyji@kmib.co.kr

