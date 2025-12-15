내년 산업별 기상도… 반도체·디스플레이 ‘맑음’ 석유화학·철강은 ‘먹구름’
상의 조사… AI 관련업 모두 쾌청
내년 국내 산업계에서 인공지능(AI) 확산을 뒷받침하는 반도체와 디스플레이 업종이 호조세를 이어갈 것으로 예측됐다. 반면 중국발 공급 과잉, 내수침체 등에 시름하는 석유화학, 철강, 건설 전망은 올해에 이어 나쁜 것으로 조사됐다.
대한상공회의소는 최근 11개 업종별 협회 및 단체와 공동으로 ‘2026년 산업기상도’를 조사한 결과를 발표했다. 상의는 반도체·디스플레이 업종의 전망을 ‘맑음(매우 좋음)’, 배터리·바이오·자동차·조선·섬유패션은 ‘대체로 맑음(좋음)’, 기계·석유화학·철강·건설은 ‘흐림(어려움)’으로 전망했다.
전망이 맑음으로 나온 산업은 모두 AI와 연결돼 있다. 올해 사상 최대 실적를 세운 반도체 산업은 내년에도 수출 1800억 달러(약 266조원)를 기록할 것으로 전망된다. 이는 올해 수출 대비 9.1% 증가한 수치다. 글로벌 빅테크 사이에서 AI 인프라 구축 경쟁이 지속되면서 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가 D램에 대한 수요가 더욱 확대될 것이란 관측이다. 디스플레이 산업도 전자기기 사양 상향평준화, 전력효율이 높은 유기발광다이오드(OLED) 패널 수요 증가 등에 따라 수출이 3.9% 증가할 것으로 보인다. 특히 자동차용 디스플레이 대형화와 확장현실(XR) 시장 확대 등 신시장 성장세도 예상된다.
AI 데이터센터 서버의 증설로 에너지저장장치(ESS)의 수요가 증가하고 있는 배터리 업계도 내년에 2.9% 수출 성장세가 예상됐다.
자동차 산업의 경우 대미 수출 관세가 25%에서 15%로 완화되면서 통상 불확실성이 상당 개선되면서 긍정적 평가를 받았다. 다만 중국계 자동차의 빠른 세계 시장 점유율 상승은 위협 요소다. 조선은 친환경 선박 수요 증가라는 긍정적 요인과 국제해사기구(IMO)의 온실가스 배출 감축조치 연장에 따른 불확실성 확대라는 부정적 요인이 공존한다. 바이오 산업은 중국 바이오 기업 견제 목적의 미국 생물보안법이 통과되면 반사이익을 기대할 수 있다.
석유화학·철강·기계 업종 등은 고전이 예상된다. 석유화학은 중국발 공급 과잉과 원재료 가격 하락, 철강은 중국산 저가 공세에 미국·유럽연합(EU) 등의 수입규제 강화로 부침을 겪을 것으로 보인다. 기계 역시 미국 정부의 광범위한 관세 부과 등 대외 환경의 불확실성이 커진 점이 부정적 요인으로 작용할 전망이다. 계속되는 고금리와 노동 규제강화의 영향을 받는 건설 역시 내년 전망이 밝지 않은 것으로 예측됐다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
