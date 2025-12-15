AI 거품론에 나스닥 또 털썩… 주목받는 AI 활용 ‘논 테크’

“AI 매출이 ‘비 AI’보다 마진 작다”

브로드컴 CEO 발언이 논란 촉발

월마트 주가는 올 30% 가까이 올라



미국 빅테크 기업인 오라클과 브로드컴의 실적 발표 이후 인공지능(AI) 투자 거품론이 재차 불거지면서 AI 수익성에 대한 투자자 우려가 다시 커지고 있다. 테크 기업을 둘러싼 불확실성이 좀처럼 해소되지 않자 내년 증시에서는 AI를 활용해 생산성을 개선하는 ‘논 테크’ 기업이 주목받을 것이란 관측이 나온다.



14일 금융투자업계에 따르면 지난 12일 기술주 중심의 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.69% 급락한 2만3195.17에 장을 마감했다. 이번 급락은 호크 탄 브로드컴 최고경영자(CEO)의 발언 영향이 컸다. 그는 실적 발표 후 간담회에서 “올해 1분기 비(非) AI 매출 전망치는 지난해 같은 기간 대비 변동이 없다”면서도 “빠르게 성장하는 AI 매출이 비 AI 매출보다 총마진이 더 작다”고 말했다. AI의 수익성이 시장 기대에 미치지 못할 수 있다는 뜻이다. 그러면서 불확실성을 이유로 2026 회계연도 AI 매출 전망치 발표도 보류했다. 브로드컴의 주가는 실적 발표 다음 날인 지난 12일 11.43% 급락한 359.93달러에 거래를 마쳤다. 이 영향으로 엔비디아(-3.27%) 마이크로소프트(-1.02%) 등도 일제히 하락했다.





오라클 주가도 지난 10일 실적 발표 직후 11% 미끄러졌다. 이 역시 막대한 AI 투자가 이익을 낳을 수 있을지 불안감이 증폭된 결과였다는 평가다. 오라클은 한때 시가총액이 1조 달러에 접근했지만 최근 3개월 동안 주가가 37% 넘게 빠졌다. 전문가들은 지난 1년 동안 오라클의 현금 보유 규모가 130억 달러 감소한 점도 우려스럽다는 반응이다. 내년 AI 투자 계획은 당초 350억 달러에서 500억 달러로 늘었다. 투자 계획이 한 해 매출의 82%를 차지하는 셈이다.



AI 거품론이 사그라지지 않으면서 대신 AI를 활용해 수익 개선을 이룰 수 있는 기업으로 투자자들의 관심이 옮겨갈 수 있다는 전망도 나온다. 대표적인 예가 월마트다. 월마트는 유통 전반에 AI·자동화를 강화한다는 취지에서 지난달 20일 뉴욕증권거래소에서 나스닥으로 이전했다.



월마트 주가는 올해 30% 가까이 올라 시가총액은 9301억 달러다. 12개월 예상 이익 대비 주가수익비율(PER)은 39배인데 이는 애플(33배)이나 엔비디아(26배), 아마존(28.7배)을 웃돈다. 허재환 유진투자증권 연구원은 “올해 월마트의 성과는 AI 투자가 반드시 빅테크의 전유물이 아니라는 점을 시사한다”며 “2026년은 AI를 잘 활용하는 ‘논 테크’의 한 해가 될 것”이라고 내다봤다.



장은현 기자 eh@kmib.co.kr



