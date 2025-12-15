‘한정판 효과’ 통했다… 삼성 ‘트라이폴드’ 첫날 완판
국내 물량 1500대… 밤샘 오픈런
정가 359만원에 리셀 웃돈 붙어
삼성전자의 ‘갤럭시 Z 트라이폴드’가 출시 전날부터 새 폰을 구입하려는 대기 줄이 길게 늘어설 정도로 흥행 조짐을 보이고 있다. 최근 들어 스마트폰을 예약 구매로 사는 방식이 자리 잡으면서 출시를 앞두고 매장 앞이 장사진을 이루는 일이 줄었는데 이례적인 밤샘 대기까지 벌어졌다. 트라이폴드의 판매 물량이 많지 않은 데다가, 후속작이 나오지 않을 수 있다는 관측에 ‘한정판’ 효과를 톡톡히 본 것으로도 분석된다.
지난 12일 삼성닷컴과 삼성 강남 등 전국 20개 매장에서 출시된 트라이폴드는 이날 당일 대부분 물량이 ‘완판’ 됐다. 트라이폴드는 한국과 중국 대만 싱가포르 아랍에미리트 미국 등에서 한정 판매되는데, 전 세계 출시 물량은 2만대 수준인 것으로 알려졌다. 국내 판매 물량은 1500대 안팎으로 추산된다. 중고거래 플랫폼에는 정가 359만400원인 트라이폴드를 400만원 이상으로 올려 판매하는 글들이 다수 등장했다. 조만간 일부 물량이 추가로 풀릴 것으로 알려졌지만, 규모는 소량에 그칠 것으로 예상된다.
출시 당일 트라이폴드를 사기 위해 줄을 선 외국인들도 다수 있었다. 특히 중국의 경우 현지 출시가가 한국보다 비싸고 구글 제미나이 등 인공지능(AI) 기능에 제약이 있어 한국 구매 선호 기류가 있는 것으로 풀이된다. 중국에서 출시되는 트라이폴드 512GB 모델은 1만9999 위안(약 419만원), 1TB 모델이 2만1999 위안(약 460만원)에 책정됐다. 국내에서 1TB 모델은 출시되지 않는다.
국내에서 삼성 스마트폰이 점유율 80%를 웃돌며 갤럭시 충성 고객이 많은 것도 흥행을 뒷받침한다. 카운터포인트리서치에 따르면 올 3분기 국내 스마트폰 점유율은 삼성전자가 81%, 애플이 18%를 나타냈다. 갤럭시 Z폴드7의 흥행과 함께 갤럭시 A36과 같은 중저가 모델들의 수요가 이어진 데 따른 것이다. 3분기는 통상 하반기 플래그십 모델인 폴더블 스마트폰 출시로 판매량이 오른다.
다만 트라이폴드가 파손이나 수리 보험이 적용되지 않는다는 점은 실사용자에게 걸림돌이다. 트라이폴드는 삼성전자 공식 보험 서비스 ‘삼성케어플러스’ 지원 대상이 아니다. 두 번 접히는 디스플레이 패널의 교체 단가가 높고, 물량도 많지 않은 만큼 자체 보험으로 보장하기에는 실익이 크지 않다고 판단한 데 따른 것으로 분석된다. 대신 삼성전자는 트라이폴드 구매자에게 1회 한정으로 디스플레이 파손 수리비의 50%를 감면받을 수 있는 할인 쿠폰을 제공한다. 이 쿠폰은 1년 내 한 차례만 사용할 수 있다.
