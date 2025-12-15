“쿠팡 못 끊어” 계정 유출에도 이용자 더 늘었다

높은 편의성에 락인효과 현실화

14일 서울의 한 쿠팡 차고지에 배송 트럭들이 주차돼 있다. 연합뉴스

쿠팡의 대규모 개인정보 유출에도 불구하고 이용자 수는 오히려 증가세를 보이고 있다. 새벽 배송 등 높은 편의성과 쇼핑·콘텐츠·배달을 한 데 묶은 쿠팡의 서비스 구조가 이용자 이탈을 막고 있는 것으로 분석된다.



14일 앱결제 데이터 분석 기업 와이즈앱·리테일에 따르면 지난 1~7일 쿠팡 앱의 주간 활성이용자수(WAU)는 2993만5356명으로 한 달 전인 지난달 3~9일(2876만8841명) 대비 4.1%가량 증가했다. 쿠팡플레이 주간 이용자 수는 394만54명으로 한 달 전 대비 약 4% 증가하며 넷플릭스에 이은 2위 자리를 지켰다. 배달플랫폼 쿠팡이츠 이용자 수도 798만1015명으로 3% 늘었다.



빠른 배송과 편리한 반품, 멤버십 혜택 등이 결합된 서비스 때문에 다른 플랫폼으로 이동이 쉽지 않은 것으로 풀이된다. 주부 황모(52)씨는 “무료 배송 기준 금액이 높거나 배송 속도가 느려 완전한 대체재를 찾기 어려웠다”고 말했다.



여론조사에서도 소비자들의 복합적인 인식이 드러났다. 엠브레인 트렌드모니터가 전국 만 19~69세 성인 남녀 1000명을 대상으로 조사한 결과, 응답자의 71.9%가 ‘쿠팡이 보상을 제안해도 이미 잃은 신뢰를 회복하기 어려울 것 같다’고 답했다. 그러나 ‘편의성 때문에 어쩔 수 없이 이용은 계속할 것 같다’는 응답도 55.3%에 달했다. 탈퇴했다는 응답은 7.3%에 그쳤다. 다만 쿠팡의 대응을 둘러싼 불만이 이어지는 만큼 향후 이용자 수에 변동이 생길 가능성은 남아 있다. 유통업계 관계자는 “쿠팡의 독점 구조가 워낙 공고해 단기간에 업계 판도가 크게 바뀌지는 않을 것”이라면서도 “쿠팡에 실망한 수요를 흡수하기 위한 경쟁이 계속될 것”이라고 말했다.



신주은 기자 june@kmib.co.kr



