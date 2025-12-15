현대차 디 올 뉴 넥쏘, 유럽 안전성 평가서 최고 안전 등급 획득
현대자동차는 수소전기차 ‘디 올 뉴 넥쏘’(사진)가 유럽 신차 안전성 평가 프로그램인 ‘유로 NCAP’에서 최고 등급인 별 다섯을 획득했다고 14일 밝혔다.
넥쏘는 충돌이 발생할 경우 승객 공간이 안정적으로 유지돼 탑승자를 잘 보호하고, 다양한 첨단 안전 사양이 탑재된 점이 호평을 받으며 최고 등급을 달성했다. 넥쏘는 2018년 1세대 모델이 수소차 중 세계 최초로 유로 NCAP 평가에서 별 다섯을 받은 데 이어 2세대 모델 역시 같은 등급을 받으면서 수소 모빌리티를 이끄는 리더의 입지를 다졌다.
현대차는 2021년 아이오닉5, 2022년 아이오닉6, 지난 9월 아이오닉9 등 전용 전기차 모델에 이어 이번 수소차 넥쏘까지 전동화 라인업의 우수한 안전성을 잇따라 입증했다. 유로 NCAP 테스트는 1997년 시작된 유럽의 신차 평가 프로그램이다. 유럽에서 판매 중인 자동차에 대한 안전성 검증 테스트를 거쳐 매년 결과를 발표한다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
