두산에너빌리티, 美 SMR시장 진출 본격화
엑스에너지에 핵심 소재 공급
두산에너빌리티가 미국 소형모듈원전(SMR) 개발사 엑스에너지(X-energy)에 SMR 핵심소재를 공급한다. 미국 SMR 시장 진출을 본격화하는 계기가 될 전망이다.
두산에너빌리티는 지난 11일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 엑스에너지와 SMR 핵심 소재에 대한 ‘예약 계약’을 체결했다고 14일 밝혔다. 엑스에너지의 SMR ‘Xe-100’ 16대에 들어갈 단조품을 공급하는 내용이다. 단조품은 SMR 주기기 제작에 필요한 중·대형 소재로 생산에 오랜 시간이 걸려 통상 예약 계약을 통해 제작 일정을 조율한다.
두산에너빌리티는 2021년 엑스에너지와 SMR 주기기 제작을 위한 설계 용역 계약을 체결하고 2023년 엑스에너지 지분 투자에 참여하는 등 협력을 확대하고 있다.
엑스에너지는 미국 에너지부(DOE)의 지원을 받는 차세대 고온가스로 SMR 개발사다. 미국 화학 기업 다우의 텍사스주 산업단지에 Xe-100 4기를 건설하고 전력회사 에너지노스웨스트에 Xe-100 12기를 공급할 계획이다. 에너지노스웨스트와 엑스에너지, 아마존웹서비스는 인공지능(AI) 데이터센터 구동에 필요한 전력을 확보하기 위해 2039년까지 Xe-100 60기를 건설하는 대규모 프로젝트를 추진 중이다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
