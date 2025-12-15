LG전자·서울대, AI 보안 연구센터 설립
LG전자는 서울대와 손잡고 인공지능(AI) 보안 기술 고도화를 위한 전문 산학 연구센터를 설립한다고 14일 밝혔다.
LG전자는 서울대의 연구 인력과 인프라를 활용해 AI 보안 핵심 기술 확보부터 안전한 AI 서비스 구현까지 다양한 산학 과제를 공동으로 수행한다. 신설 연구센터는 거대언어모델(LLM) 에이전트 보안 강화 기술, 데이터 유출 방지 기술 등 안전한 AI 생태계를 만드는 기술을 집중적으로 연구·개발한다. 특히 데이터 수집부터 학습, 배포, 운영, 폐기까지 이어지는 전 과정에서 침입 탐지, 데이터 보호 등 실제 산업에 적용 가능한 AI 보안 플랫폼을 개발한다는 계획이다.
초대 센터장은 서울대 전기정보공학부 학부장인 홍용택 교수가 맡는다. LG전자에서는 임효준 차세대컴퓨팅연구소장이 연구 과제 점검 및 조율 역할을 담당한다.
심희정 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사