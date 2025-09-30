시사 전체기사

오픈AI 코리아 초대 대표에 김경훈 선임

입력:2025-09-30 01:24
공유하기
글자 크기 조정

“韓, 글로벌 AI 선도국 만들 것”


오픈AI 코리아가 김경훈(사진) 전 구글코리아 사장을 초대 총괄대표로 선임했다고 29일 밝혔다. 김 대표는 한국과 오픈AI의 전략적 협력과 AI 생태계 확장을 총괄할 예정이다. 김 대표는 2021년부터 최근까지 구글코리아 사장을 역임하며 한국 내 구글의 광고 사업과 조직 전반을 이끌었다. 서울대 컴퓨터공학과를 졸업하고 미국 듀크대에서 경영학 석사(MBA) 학위를 취득한 그는 20년 이상 글로벌 IT·컨설팅 업계에서 경력을 쌓았다.

올리버 제이 오픈AI 인터내셔널 비즈니스 총괄은 “한국은 전 세계에서 가장 빠르게 AI를 도입하는 국가 중 하나이며 김 대표는 이러한 기회 속에서 혁신을 이끌 적임자”라고 설명했다. 김 대표는 “한국의 혁신 역량과 오픈AI의 기술을 결합해 한국이 글로벌 AI 선도국으로 자리매김하는 데 기여하겠다”고 말했다.

양윤선 기자 sun@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
김현지 대통령실 총무비서관, 부속실장으로 이동
“전 재산 몰수에 사형 집유”…‘500억대 뇌물’ 中장관의 최후
충북 진천 축제장서 식사한 주민 170명 식중독 증세
“전소된 96개 시스템, 대구 이전 구축까지 4주 예상”
“中천연동굴에 10m 쓰레기산…하수관으로 분뇨도 유입”
오세훈 “한강벨트 토허제 추가 지정 없다…공급 확대해 집값 안정화”
전장연, 서울 지하철 1호선 남영역·용산역서 탑승시위
성동·마포 또 오를 조짐… 매물 뜨면 ‘부르는게 값’
국민일보 신문구독