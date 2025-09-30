오픈AI 코리아 초대 대표에 김경훈 선임
“韓, 글로벌 AI 선도국 만들 것”
오픈AI 코리아가 김경훈(사진) 전 구글코리아 사장을 초대 총괄대표로 선임했다고 29일 밝혔다. 김 대표는 한국과 오픈AI의 전략적 협력과 AI 생태계 확장을 총괄할 예정이다. 김 대표는 2021년부터 최근까지 구글코리아 사장을 역임하며 한국 내 구글의 광고 사업과 조직 전반을 이끌었다. 서울대 컴퓨터공학과를 졸업하고 미국 듀크대에서 경영학 석사(MBA) 학위를 취득한 그는 20년 이상 글로벌 IT·컨설팅 업계에서 경력을 쌓았다.
올리버 제이 오픈AI 인터내셔널 비즈니스 총괄은 “한국은 전 세계에서 가장 빠르게 AI를 도입하는 국가 중 하나이며 김 대표는 이러한 기회 속에서 혁신을 이끌 적임자”라고 설명했다. 김 대표는 “한국의 혁신 역량과 오픈AI의 기술을 결합해 한국이 글로벌 AI 선도국으로 자리매김하는 데 기여하겠다”고 말했다.
