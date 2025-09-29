시사 전체기사

토스 첫 제휴카드… OTT·스타벅스 50% 할인

입력:2025-09-29 21:58
‘토스 삼성카드’는 토스페이, 토스쇼핑, 토스프라임 등 토스 주요 서비스에 대한 혜택을 제공하는 최초의 제휴카드다.

먼저 해당 카드로 국내 온·오프 가맹점에서 토스페이로 결제하는 고객은 15% 할인이 가능하다. 토스쇼핑 결제 시에도 15% 할인이 제공된다.

토스프라임, 구글플레이·앱스토어 인앱결제를 비롯해 넷플릭스, 디즈니 플러스, 유튜브 프리미엄, 티빙 결제 시 50% 할인 혜택을 월 최대 1만원 한도 내에서 받을 수 있다.

온라인 결제 및 쇼핑몰에서도 폭 넓은 할인 혜택이 주어진다. 삼성페이, 네이버페이, 카카오페이 등 온라인 간편결제 10% 할인이 제공된다. 쿠팡, 네이버 플러스스토어, 삼성카드 쇼핑 등 온라인 쇼핑몰 결제 금액의 10% 할인 혜택도 받을 수 있다.

토스페이·쇼핑 15% 할인, 온라인 영역 10% 할인 혜택은 결제 금액에 따라 최대 3만원까지 주어진다.

토스 회원들이 선호하는 생활 영역에서도 할인을 받을 수 있다. 스타벅스 50% 할인이 대표적이다. 결제 금액에 따라 5000원까지 할인 가능하다.

해외 결제 시 전월 결제 금액과 한도 제한 없이 2% 할인 혜택이 함께 제공되는 점도 특징이다. 이벤트와 카드에 대한 자세한 정보는 토스 앱에서 확인할 수 있다. 연 회비는 국내 전용, 해외 겸용(마스터카드) 모두 1만5000원이다.

