[오늘의 QT] 현재와 과거에서 실제적으로 만나는 하나님

여호와여 주께서 주의 종을 위하여 주의 뜻대로 이 모든 큰 일을 행하사 이 모든 큰 일을 알게 하셨나이다.(대상 17:19)LORD. For the sake of your servant and according to your will, you have done this great thing and made known all these great promises.(1Chronicles 17:19)다윗은 그의 삶 작은 부분에서 큰 부분까지 하나님의 임재하심과 인도하심을 체험했고 그것을 노래했습니다. 하나님은 각자에게 삶의 목적과 자리를 주셨다고 하셨습니다. 하나님은 다윗의 일상생활에서 그를 경험하게 하셨습니다. 찬송할 때 다윗은 왕으로서의 권위가 아니라 어린아이와 같은 자세로 하나님 앞에 섰습니다. 나아가 다윗은 하나님이 하신 역사적 사건을 들었으며 기억했고 그것을 실제적인 사건으로 믿었습니다. 하나님은 이스라엘 백성 가운데 오셔서 구원하셨고 하나님의 백성으로 삼으셨습니다.하나님은 예수님을 통해 우리를 구하시려고 이 땅에 직접 오셨으며 하나님의 백성으로 삼으셨습니다. 우리는 하나님과 어느 정도의 친밀한 관계를 맺고 있습니다. 우리와는 다른 세계에서 있는 단절된 존재로 느껴지나요. 아니면 오늘날 삶의 구체적인 자리에서 경험하고 있습니까. 이 세계를 만드시고 역사를 주관하시는 하나님은 오늘 우리 가운데 함께하시고 우리를 살피십니다. 그 하나님은 나를 기억하시고 특별한 목적을 가지고 인도하십니다.오영철 선교사(총회세계선교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지