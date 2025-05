[오늘의 QT] “힘 내지 말고, 받으세요”

오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개 치며 올라감 같을 것이요 달음박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다.(사 40:31)But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.(Isaiah 40:31)요즘 같은 일상은 끝없이 이어지는 마라톤 같습니다. 해야 할 일은 쌓여가고 마음은 점점 지쳐갑니다. 자고 일어나도 개운하지 않고 ‘그냥 좀 쉬고 싶다’는 말이 자주 나옵니다. 지치지 않으려 애쓰기보다 새 힘을 어디서 얻을 수 있는지가 더 중요할지도 모릅니다.이사야 40장은 포로 생활로 지쳐 있던 이스라엘 백성에게 주어진 위로의 메시지입니다. 하나님은 광야에서도 일하시며 사람의 한계를 아시는 분입니다. ‘여호와를 앙망하는 자’란 그분의 때를 기다리고 인도하심을 신뢰하는 자입니다. 그들에게 하나님은 지치지 않는 힘을 주시겠다고 약속하십니다.우리의 에너지는 한계가 있지만 하나님께는 끝이 없습니다. 자꾸만 멈춰 서고 싶은 날일수록 그분을 바라봐야 합니다. 지금 내 상태 그대로 주님께 맡기고 주님이 주실 힘을 기대하십시오. 힘을 내는 게 아니라 힘을 받는 시간이 필요할 때입니다.박지현 목사(신은교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지