[오늘의 QT] 마음의 방향

아브람이 롯에게 이르되 우리는 한 친족이라 나나 너나 내 목자나 네 목자나 서로 다투게 하지 말자 네 앞에 온 땅이 있지 아니하냐 나를 떠나가라 네가 좌하면 나는 우하고 네가 우하면 나는 좌하리라.(창 13:8~9)So Abram said to Lot, “Let’s not have any quarreling between you and me, or between your herdsmen and mine, for we are brothers. Is not the whole land before you? Let’s part company. If you go to the left, I’ll go to the right; if you go to the right, I’ll go to the left.”(Genesis 13:8~9)아브람과 롯은 하나님 축복으로 부자가 됐습니다. 그런데 그들의 목자들 사이 다툼이 일어납니다. 아브람은 롯에게 자기를 떠나 독립할 것을 권합니다. 아브람을 따라 가족을 버리고 먼 길을 떠나온 롯에게는 청천벽력과도 같은 말입니다.아브람 입장에서도 땅을 결정할 주도권을 완전히 롯에게 넘기는 건 쉬운 결정이 아니었습니다. 롯은 당시 관점으로는 최선의 땅이라고 할 수 있는 소돔과 고모라 방향을 택해 떠나갔습니다. 하나님은 아브람의 결정을 지지하십니다. 아브람의 마음의 방향이 하나님께 향해 있단 사실을 알고 계셨기 때문입니다. 그래서 그가 어디로 가든지 그를 축복하겠다고 하십니다.김동주 목사(한소망청년교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지