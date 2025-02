[오늘의 QT] 받은 은혜를 기억하며 감사하라

맥추절을 지키라 이는 네가 수고하여 밭에 뿌린 것의 첫 열매를 거둠이니라 수장절을 지키라 이는 네가 수고하여 이룬 것을 연말에 밭에서부터 거두어 저장함이니라.(출 23:16)Celebrate the Festival of Harvest with the firstfruits of the crops you sow in your field. Celebrate the Festival of Ingathering at the end of the year, when you gather in your crops from the field.(Exodus 23:16)수장절(초막절, 장막절)은 한 해 추수를 마치고 농산물을 수확해서 창고에 저장한 후, 하나님께 ‘받은 은혜’를 바라보며 감사하는 절기입니다. 시간이 지나며 의미가 확대됩니다. 추수를 바라보며 감사했던 것이 자연스럽게 이스라엘 민족을 구원해 주시고 인도해 주신 하나님께로 향합니다.이 절기에는 노동을 금하고 함께 성전에 모여 초막을 짓고 감사예배를 드립니다. 10가지 재앙과 홍해를 가르시며 출애굽을 허락하시고 불기둥과 구름기둥으로 광야를 인도하셨던 하나님의 은혜를 기억하고 바라봅니다. 감사(thank)와 생각(think)은 그 어원이 같은 데서 유래됐습니다. 감사는 자동으로 되는 것이 아닙니다. 감사는 생각하며 받은 은혜를 기억할 때 가능한 것입니다.황성재 목사(주신교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지