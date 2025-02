[오늘의 QT] 하나님을 사랑하지만, 하나님의 말씀은 모릅니다

태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라.(요 1:1)In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.(John 1:1)우리는 종종 착각에 빠질 때가 있습니다. 하나님과 하나님의 말씀을 분리해서 생각하는 것입니다.“나는 하나님을 사랑하지만, 하나님의 말씀은 잘 모르고 지킬 수도 없습니다. 하지만 나는 하나님을 사랑합니다.” 이 말은 곧 사랑하는 사람에게 “나는 너를 사랑하지만, 네가 말하는 것을 듣고 기억하며 함께 해 줄 수는 없어. 하지만 나는 너를 진심으로 사랑해.”라고 말하는 것과 같습니다.오늘 말씀을 보면 태초에 말씀이 하나님과 함께 계셨고 이 말씀은 곧 하나님이라고 합니다. 말씀과 하나님을 분리할 수는 없는 것입니다. 하나님은 이 세상을 말씀으로 창조하셨습니다. 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 오신 분이 바로 예수 그리스도입니다.(요 1:14) 하나님의 말씀을 다 지키며 살아가는 사람은 없지만, 하나님을 사랑한다면 말씀을 사모하고 말씀대로 살아가고자 몸부림치는 성화의 여정이 동반되어야 할 것입니다. 하나님의 말씀을 사랑하고 이루어가는 삶이 되기를 소망합니다.황성재 목사(주신교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지