[오늘의 QT] 세 사람 아닌 네 사람

왕이 또 말하여 이르되 내가 보니 결박되지 아니한 네 사람이 불 가운데로 다니는데 상하지도 아니하였고 그 넷째의 모양은 신들의 아들과 같도다 하고.(단 3:25)He said, “Look! I see four men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like a son of the gods.”(Daniel 3:25)다니엘의 세 친구 사드락, 메삭, 아벳느고는 금신상에 절하지 않았다는 이유로 결박된 채 맹렬히 타는 풀무불에 빠지게 됩니다. 왕은 풀무불을 평소보다 일곱 배 뜨겁게 하라는 명령을 내렸고, 불꽃은 세 친구를 붙든 사람마저 태워죽일 정도로 뜨거웠습니다. 하지만 왕이 다시 살펴보니 세 사람이 불타 없어지기는커녕 네 사람으로 늘어 있었고, 넷째의 모양은 ‘신들의 아들’과 같았습니다. 예수 그리스도께서 함께하며 보호하신 것입니다.하나님을 믿는 사람에게도, 믿지 않는 사람에게도 고통은 찾아옵니다. 한 가지 차이가 있다면 믿는 사람은 고통의 풀무불에 빠졌을 때 혼자 짊어지는 것이 아니라 예수님께서 함께하신다는 겁니다. 맹렬히 타는 풀무불이 우리의 몸을 해하지 못하고, 머리털도 그을리지 못하고, 불탄 냄새도 없도록 보호하십니다.또 고통의 풀무불은 광석을 제련해 불순물을 녹여 내듯 우리 안에 있는 죄악의 쓴 뿌리를 드러나게 합니다. 불이 황금을 단련하듯, 고통은 예수님의 수술대에 올라 우리의 인격을 성숙하게 변화시켜 줍니다.황성재 목사(주신교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지