[오늘의 QT] 부러워 하지 말 것

너는 악인의 형통함을 부러워하지 말며 그와 함께 있으려고 하지도 말지어다.(잠 24:1)Do not envy the wicked, do not desire their company.(Proverbs 24:1)세상을 살아가면서 부러운 사람이 있습니다. 형통한 사람입니다. 삶이 평탄하고 일상에서 손을 대는 것마다 잘되는 사람이 부럽습니다. 특히 영혼이 잘됨같이 범사에도 잘돼 형통한 성도는 정말 부럽습니다.잠언은 악인의 형통을 부러워하지 말라고 가르칩니다. 이 말씀은 악인에게도 형통이 있다는 것을 전제합니다. 세상을 악하게 살아가는 사람에게는 응당 하나님의 징계가 있어서 앞날이 막히고 망해야 하는데 꼭 그렇지만은 않은 것이 현실입니다. 의인에게 이유를 알 수 없는 고난이 있는 것처럼 악인에게도 이유를 알 수 없는 형통이 있습니다. 믿음으로 살아가는 나는 어려운데 악인이 잘되는 것을 보면 마음이 더욱 복잡합니다. 어떤 때는 악한 사람의 형통을 부러워하며 그 부스러기라도 떨어지지 않는지 은근히 기대하기도 합니다. 그러나 악인의 형통을 부러워할 일이 아닙니다. 형통한 악인과 함께 있으려고도 하지 말아야 합니다. 하나님께서 그렇게 말씀하십니다. 우리는 악인이 형통한 이유를 다 알 수 없습니다. 악인의 형통을 목격함에도 불구하고 주님을 신뢰하며 의롭게 살아가는 것이 그리스도인의 길입니다. 주님께서 형통보다 더 큰 은혜를 주실 것을 우리는 믿습니다.백용석 목사(강남교회)