[오늘의 QT] 축복(10)-사랑의 영향력

하나님을 찬미하며 또 온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라.(행 2:47)Praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved.(Acts 2:47)성령의 놀라운 역사를 체험하게 된 예루살렘 교회는 구원의 기쁨이 흘러넘쳤습니다. 하나님과 기도로 만나면서 영적 자아를 발견하게 되면 세상의 즐거움이나 자랑이 무가치하게 여겨집니다. 말씀을 머리로 믿는 것으로는 하나님의 크신 능력을 체험하지 못합니다. 이것이 우리의 가슴까지 내려와서 기도할 때 말씀을 통해 주시는 진정한 축복을 깨닫게 됩니다.하나님의 강권적인 은혜로 풍성한 응답을 받아 누리게 되면 즐거움이 더해지고 성령의 감동으로 충만해집니다. 그러면 하나님의 말씀이 능력 있게 선포되는데 우리가 그 말씀을 붙잡고 기도하면 하나님의 능력이 임하게 됩니다. 예루살렘 교회를 통해 나타난 가시적인 증거 중 하나가 사랑이 풍성한 공동체로 완전히 달라진 것입니다.성령으로 은혜를 받은 성도들은 자기 소유의 물건들을 내놓고 다른 사람들로 하여금 마음껏 사용하게 할 정도로 사랑이 넘쳐났습니다. 주도권 경쟁 같은 세상의 이기적인 모습과 달리 순수한 신앙의 공동체가 보여주는 참신한 영향력 때문에 구원받는 사람이 날마다 더해진 것입니다.장덕봉 목사(요나3일영성원)