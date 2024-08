“예스, 쉬 캔… 해리스는 준비돼 있다” 오바마 부부 지원 사격

버락 오바마 전 미국 대통령과 미셸 오바마 여사가 20일(현지시간) 일리노이주 시카고 유나이티드센터에서 열린 민주당 전당대회 이틀째 행사에 참석해 무대 위에서 대의원들의 환호에 답하고 있다. EPA연합뉴스

버락 오바마 전 미국 대통령이 20일(현지시간) 민주당 전당대회에서 “미국은 새로운 챕터를 열 준비가 됐다”며 “우리는 카멀라 해리스를 대통령으로 뽑을 준비가 돼 있다”고 말했다. 미국 역사상 최초의 흑인 대통령이었던 오바마 전 대통령이 미국 최초의 유색인종 여성 후보인 해리스 부통령에게 “이제 횃불은 넘겨졌다”며 ‘새 시대’를 열자고 촉구한 것이다.오바마 전 대통령은 이날 일리노이주 시카고 유나이티드센터에서 열린 전당대회 2일차 행사에서 아내 미셸 오바마 여사의 소개를 받으며 마지막 연사로 등장했다. 오바마는 “안녕 시카고, 집에 돌아와서 좋다”며 “비록 내가 미셸 다음에 연설하는 유일한 멍청이지만 그래도 준비가 돼 있다는 기분이 든다”는 농담으로 연설을 시작했다. 시카고는 오바마의 정치적 고향이다. 이곳에서 인권변호사로 활동했고, 시카고가 속한 일리노이주의 연방 상원의원을 지냈다.기립박수 속에 오바마가 “맞다, 그녀는 할 수 있다(Yes, she can)”고 외치자 대의원들도 “예스, 쉬 캔”을 복창하며 열광했다. 오바마의 16년 전 선거 구호였던 “우리는 할 수 있다(Yes, we can)”에서 ‘우리’를 ‘그녀’로 바꾼 것이다. 오바마는 해리스에 대해 “그는 대통령직에 준비돼 있다. 그는 평생을 자신의 목소리가 필요한 사람을 위해 싸우는 데 바쳐왔다”고 극찬했다.공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령에 대해선 “9년 전 황금 에스컬레이터를 타고 내려온 78세의 억만장자는 자기 문제에 대해 징징거림을 멈추지 않고 있다”며 “유치한 별명 짓기와 미친 음모론, 군중 규모에 대한 이상한 집착은 지금도 계속되고 있다”고 비판했다.오바마는 연설 초반을 조 바이든 대통령을 향한 헌사에 할애했다. 그는 “역사는 바이든을 가장 위험했던 순간에 민주주의를 수호한 대통령으로 기록할 것”이라며 “그를 내 대통령이라 부를 수 있어 자랑스럽다. 내 형제라고 부를 수 있어 더 자랑스럽다”고 말했다.오바마에 앞서 연설에 나선 미셸 여사는 “뭔가 마법 같은 일이 일어나는 것 같지 않나. 미국에 희망이 돌아오고 있다”고 말문을 열었다.미셸 여사는 과거 해리스의 모친이 해리스에게 “앉아서 불평만 하지 말고 뭐든 하라(Do something)”고 자주 말했다는 일화를 소개하며 “불평하지 말고 뭐라도 하자”고 호소했다. 그는 “그들이 해리스에 대해 거짓말을 하면 뭐라도 하자. 여론조사가 나쁘게 나오면 뭐라도 하자”고 말했다.또 대선이 박빙 승부가 될 것이라며 “이 나라를 계속 앞으로 나아가게 하고 더 높이 나가자(Go higher)”고 역설했다. 2016년 대선 때 힐러리 클린턴 후보 지원 연설에서 “그들이 저급하게 나와도 우리는 높게 가자(When they go low, we go high)”고 했던 부분을 따온 표현이다. 트럼프를 향한 위트 섞인 비판도 했다. 미셸 여사는 트럼프가 편협한 세계관을 가졌다며 “누가 트럼프에게 현재 찾고 있는 일자리(대통령직)가 ‘흑인 일자리’ 중 하나라고 말해줄 수 있겠나”고 꼬집었다.시카고=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지