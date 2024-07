[오늘의 QT] 진리와 거짓

진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라.(요 8:32)You will know the truth, and the truth will set you free.(John 8:32)하나님께서는 이 세상을 창조하셨고 인간을 창조하셨습니다. 그냥 창조하신 것이 아니라 목적을 가지고 창조하셨습니다. 그러나 철학자 데카르트가 말한 ‘나는 생각한다. 고로 나는 존재한다’라는 주장에는 목적이 없습니다. ‘다만 생각하기 때문에 존재한다’라는 인과율만 존재합니다. 과학 기술도 원인과 결과만 밝혀내는 인과율만 존재합니다. 목적이 빠진 채 인과율만 강조하는 세상은 우리에게 하나님의 존재를 희미하게 만듭니다. 즉 진리를 희미하게 만듭니다.그러나 우리는 이 세상을 창조하신 하나님의 목적을 알고 있습니다. 하지만 사탄은 우리의 영적인 눈을 가림으로 원대하신 하나님의 창조 목적을 잊어버리도록 온갖 방해 공작을 합니다. 그리고 우리가 하나님의 진리를 아는 데 훼방을 놓습니다. 요즘 거짓 뉴스가 많이 난무합니다. 왜냐하면 참은 하나이고 그 나머지는 전부 거짓이기 때문입니다. 그래서 거짓은 셀 수 없이 많습니다. 99.9%도 참이 아닙니다. 100%만이 참이요 진리입니다. 그런데 하나님을 믿는 자들은 누구든지 자신이 믿는 것은 전부 진리라고 믿습니다. 심지어 이단 종교를 믿는 사람도 자신들이 믿는 것은 모두 진리라고 생각합니다. 그러므로 내가 믿는 성경적 지식이 100% 진리인지를 항상 점검해야 합니다.박순형 목사(남양주 필리아교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지