[오늘의 QT] 하나님 중심의 신앙

그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라.(마 6:33)But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.(Matthew 6:33)우리는 종종 하나님은 전지전능하신 분이라고 확신하고 고백하면서도 기도할 때면 내 필요만 하나님께 알리는 기도를 합니다. 또 알면서도 이런 기도를 계속 반복합니다. 그리고 내 기도를 하나님께서 들어주지 않으면 실망합니다. 마음에 상처를 입기도 합니다. 그런데 이는 심각한 문제일 수 있습니다. 나 중심의 신앙생활을 하며 산다는 확실한 증거이기 때문입니다. 이 문제는 인간 중심의 사고를 하는 이 시대의 산물을 전혀 버리지 않은 채로 신앙생활을 하고 있어서 발생하는 것입니다. 하나님의 입장에서 생각하지 않고 오직 나만 생각하는 신앙생활은 인본주의적 사고의 신앙생활입니다.하나님을 믿는 우리는 생각과 삶에서 하나님 중심으로 살아야 합니다. '하나님이 내게 무엇을 줄 수 있느냐'는 관점에서 하나님을 바라보는 세상의 사고에서 벗어나야 합니다. 나 중심의 사고가 우리 신앙생활 가운데 만연해져 있음을 알고 이런 시대 흐름에서 신앙생활을 하는 우리는 항상 긴장하며 신앙을 점검해야 합니다. 하나님 중심의 신앙에서 이탈한 자신을 발견하면 즉시 하나님 중심으로 되돌아와야 합니다.박순형 목사(남양주 필리아교회)