[오늘의 QT] 행복을 날마다 누리라

사람이 하나님께서 그에게 주신 바 그 일평생에 먹고 마시며 해 아래에서 하는 모든 수고 중에서 낙을 보는 것이 선하고 아름다움을 내가 보았나니 그것이 그의 몫이로다.(전 5:18)Then I realized that it is good and proper for a man to eat and drink, and to find satisfaction in his toilsome labor under the sun during the few days of life God has given him, for this is his lot.(Ecclesiastes 5:18)전도자는 "모든 것이 헛되도다"(전 1:2)라고 선언합니다. 그리고 "해 아래에서 하는 모든 수고 중에서 낙을 보는 것이 선하고 아름다움을 내가 보았나니 그것이 그의 몫이로다"(전 5:18)라고 했습니다. 돈과 명예, 권력이 행복일까요. 그렇지 않습니다. 행복의 그림자에 불과합니다. 행복의 능력은 오직 하나님으로부터 나옵니다. "온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니"(약 1:17)라고 했습니다. 하나님이 주신 복은 물질이 아닙니다. 진짜 복은 열심히 일하면서 그 속에서 기쁨을 얻는 것입니다. 행복은 하나님의 선물입니다.(전 5:19) 이제 하나님께서 주신 선물인 행복을 날마다 연습해서 그 행복을 누리는 복된 삶이 되기를 소망합니다.김승민 목사(원미동교회)