[오늘의 QT] 교회를 더욱 더 사랑하라

또 내가 네게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라.(마 16:18)And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it.(Matthew 16:18)육신의 성장을 위해서는 부모의 도움이 절대적으로 필요합니다.(출 20:12, 막 7:10) 마찬가지로 성도의 영적 성장을 위해서는 교회가 절대적으로 필요합니다. 장로교 창시자 장 칼뱅은 그의 책 '기독교 강요'에서 "모든 경건한 자의 어머니인 진정한 교회, 우리는 이 교회와 연합되어 있어야 한다"고 말했습니다.교회와 상관없이도 그리스도인이 될 수 있다거나 신앙을 성장시킬 수 있다는 생각은 착각입니다.그러나 요즘 유감스럽게도 교회에 대한 뿌리 깊은 소속감이나 책임감 없는 그리스도인이 많아지고 있습니다. 칼뱅은 보이는 교회가 경건한 성도들의 어머니라고 말했습니다.눈에 보이는 현실 교회는 불완전하며 조화롭지 못하고 때때로 분노를 불러일으킬 수 있습니다. 그런데도 교회를 통해 전파되는 하나님의 말씀은 살아 있다는 것을 알아야 합니다. 하나님께서는 우리의 추한 모습 그대로 사용하심으로써 자기 일을 이루십니다.그러므로 예수님의 몸인 교회를 더욱더 사랑하십시오. 교회는 거룩한 성도의 어머니입니다.김승민 목사(원미동교회)