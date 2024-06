[오늘의 QT] 겸손한 삶을 살라

여호와를 경외하는 것은 지혜의 훈계라 겸손은 존귀의 길잡이니라.(잠 15:33)The fear of the LORD teaches a man wisdom, and humility comes before honor.(Proverbs15:33)우리가 사는 세상에는 잘나고 똑똑한 사람이 너무나 많습니다. 교만의 결과가 어떤 것인지 그 실례가 바로 바벨탑 사건입니다. 홍수도 막아보고 인간의 똑똑함을 보여 주려고 했습니다. 그러나 그 똑똑한 사람들이 쌓아 올린 바벨탑은 오히려 그렇게 잘난 인간들의 관계를 끊어 버리고 말았습니다.인간은 교만으로 점점 자신을 올무에 묶이게 했습니다. 그래서 자신이 파 놓은 웅덩이에 스스로 빠져버립니다. 잠언 16장 18절에는 “교만은 패망의 선봉이요 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라”고 했습니다. 그러나 겸손한 자에 대해서 잠언 15장 33절은 이렇게 말씀하고 있습니다. “여호와를 경외하는 것은 지혜의 훈계라 겸손은 존귀의 길잡이니라.” 이 말은 교육을 받아 지혜를 얻으면 하나님을 경외하게 되고 겸손을 배우면 영광이 뒤따른다는 말씀입니다. 교만하지 마십시오. 그 교만이 여러분의 발목을 잡게 될 것입니다. 이제 겸손하게 하나님을 바라보며 하나님을 의지하는 복된 삶이 되기를 바랍니다.김승민 목사(부천 원미동교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지