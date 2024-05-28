[¾Ë¸²] ¿¹ºñ±Í³óÀÎÀ» À§ÇÑ ¼ÒÅëÀÇ Àå ¿­¸³´Ï´Ù

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¡ÞÀÏ½Ã : 6¿ù 7ÀÏ(±Ý)~9ÀÏ(ÀÏ) ¿ÀÀü 10½Ã¡¿ÀÈÄ 5½Ã
¡ÞÀå¼Ò : ¼¿ï ¾çÀçµ¿ aT¼¾ÅÍ Á¦1Àü½ÃÀå
¡ÞÁÖÃÖ : ±¹¹ÎÀÏº¸
¡ÞÈÄ¿ø : ³ó¸²Ãà»ê½ÄÇ°ºÎ, ³óÃÌÁøÈïÃ», »ê¸²Ã»
¡Þ°ü¶÷·á : ¿Â¶óÀÎ »çÀüµî·Ï ½Ã ¹«·á
¡Þ¹®ÀÇ : ¹Ú¶÷È¸ »ç¹«±¹(02-781-9218), ¼º°ø±Í³ó Çàº¹±ÍÃÌ ¹Ú¶÷È¸ È¨ÆäÀÌÁö(www.kukminfarm.kr)
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö