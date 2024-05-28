ÇØ¿Ü°áÁ¦ ¼ö¼ö·á ¸éÁ¦ µî ´Ù¾çÇÑ ÇýÅÃ ´©·Á

»ï¼ºÄ«µå´Â ¡®»ï¼º iD ±Û·Î¹ú(GLOBAL) Ä«µå¡¯·Î ÇØ¿Ü°áÁ¦ ¼ö¼ö·á ¸éÁ¦ ¹× ÇØ¿Ü »ç¿ë±Ý¾× ÇÒÀÎ, °øÇ× ¶ó¿îÁö ¼ºñ½º µî ´Ù¾çÇÑ ÇØ¿Ü Æ¯È ÇýÅÃÀ» Á¦°øÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ Ä«µå´Â °áÁ¦ ±Ý¾×¿¡ ºÎ°úµÇ´Â ºê·£µå»ç ¼ö¼ö·á 1%¿Í ÇØ¿ÜÀÌ¿ë¼ö¼ö·á 0.2% Àü¾×À» Àü¿ù ÀÌ¿ë½ÇÀûÀÌ³ª ÇÑµµ ¾øÀÌ ¸éÁ¦ÇØÁØ´Ù. ÇØ¿Ü ¿Â ¿ÀÇÁ¶óÀÎÀ¸·Î °áÁ¦ÇÑ ±Ý¾×ÀÇ 2%´Â ÃÖ´ë 30¸¸¿ø±îÁö ÇÒÀÎµÈ´Ù.
Àü¿ù 50¸¸¿ø ÀÌ»ó ÀÌ¿ëÇÒ °æ¿ì »ï¼ºÆäÀÌ·Î ÇØ¿Ü ¿ÀÇÁ¶óÀÎ¿¡¼ °áÁ¦ÇÏ¸é ¿ù ÃÖ´ë 2¸¸¿ø±îÁö 5% ÇÒÀÎ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. ±¹³»¿Ü °øÇ× ¶ó¿îÁö º»ÀÎ ¹«·á ÇýÅÃÀº ¿ù 1È¸¾¿, ÅëÇÕ ¿¬ 2È¸ °¡´ÉÇÏ´Ù.
ÇØ¿Ü»Ó ¾Æ´Ï¶ó ÀÏ»ó¿¡¼µµ ÇÒÀÎ ÇýÅÃÀ» Á¦°øÇÑ´Ù. ¿©Çà(Ç×°ø ¿©Çà ¸é¼¼Á¡), ¼îÇÎ(¿Â¶óÀÎ¼îÇÎ¸ô ¹éÈÁ¡ È¨¼îÇÎ), ¿Â¶óÀÎ °£Æí °áÁ¦, ±× ¿Ü ÀÏ»ó¿µ¿ª(ÆíÀÇÁ¡ Ä¿ÇÇÀü¹®Á¡ ÁÖÀ¯)¿¡¼ Àü¿ù ½ÇÀûÀÌ³ª ÇÑµµ ¾øÀÌ 1% ÇÒÀÎÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. ÇÒÀÎ ´ë»ó °¡¸ÍÁ¡Àº »ï¼ºÄ«µå ¾Û°ú È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ ¹ÛÀÇ ±¹³» °¡¸ÍÁ¡¿¡¼´Â Àü¿ù ÀÌ¿ë½ÇÀûÀÌ³ª ÇÒÀÎ ÇÑµµ ¾øÀÌ 0.5% ÇÒÀÎµÈ´Ù.
±¸±ÛÇÃ·¹ÀÌ ¾Û½ºÅä¾î, ³ÝÇÃ¸¯½º, µðÁî´ÏÇÃ·¯½º, À¯Æ©ºêÇÁ¸®¹Ì¾ö °áÁ¦ ±Ý¾×°ú ÄíÆÎ ·ÎÄÏ¿Í¿ì, ³×ÀÌ¹öÇÃ·¯½º ¸â¹ö½Ê ºñ¿ëÀÇ 50%¸¦ Àü¿ù ½ÇÀû¿¡ µû¶ó ÃÖ´ë 2¸¸¿ø±îÁö ÇÒÀÎ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. ¿¬È¸ºñ´Â ±¹³»Àü¿ë, ÇØ¿Ü°â¿ë(¸¶½ºÅÍ) ¸ðµÎ 2¸¸¿øÀÌ´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö