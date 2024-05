[오늘의 QT] 소요리문답 18

만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 누가 능히 이를 알리오마는 나 여호와는 심장을 살피며 폐부를 시험하고 각각 그 행위와 그 행실대로 보응하나니.(렘 17:9~10)The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? “I the LORD search the heart and examine the mind, to reward a man according to his conduct, according to what his deeds deserve.”(Jeremiah 17:9~10)배추씨를 땅에 심으면 배추가 자랍니다. 오이씨를 심으면 오이가 자랍니다. 어떤 씨앗을 심든지 본래 가지고 있던 성질을 드러내며 자랍니다. 사람은 어떤 본성이 있을까요. 모든 인간은 원죄를 가지고 태어납니다. 이 원죄의 씨앗은 아담의 후손이라면 모두 가지고 태어납니다. 원죄를 가지고 태어난 인간은 자라면서 자범죄(Actual Sin)라는 결과를 낳게 됩니다. 사회적으로 문제되는 죄를 짓지 않더라도 다양한 죄를 짓고 삽니다. 행동으로 드러날 뿐 아니라 마음으로 악한 생각과 상상을 하는 것도 죄라고 성경은 말하고 있습니다.이 세상에서 아무리 선한 일을 많이 하더라도 평생 단 한 번의 나쁜 생각만으로도 하나님의 진노를 받습니다. 하나님은 완전한 거룩이기 때문입니다. 우리에게 의롭다고 선언해 주신 은혜를 감사합시다.장상태 목사(파주 좋은우리교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지