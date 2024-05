[오늘의 QT] 소요리문답 15

여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라.(창 3:6)When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it.(Genesis 3:6)상한 음식을 먹으면 탈이 납니다. 배가 아프고 온몸에 두드러기가 나기도 합니다. 이런 사고는 음식의 상태가 변했기 때문에 일어납니다.인간은 처음에 창조되었던 본래 모습을 잃어버리고 변했습니다.하나님이 먹지 말라고 한 선악과를 먹고 난 이후 아담은 하나님을 피하기 시작했습니다. 인간은 본래 가지고 있던 자신의 지위를 잃어버렸습니다. 죄를 짓고 싶은 마음이 생기고 하나님을 마음에 두기 싫어했습니다. 이것을 타락이라고 합니다.우리는 타락한 본성을 가지고 있습니다. 타락한 본성은 하나님의 법을 지키지 않습니다. 하나님을 추구하지 않습니다. 자신의 욕망만을 섬길 뿐입니다. 나는 오늘 얼마나 하나님께 기도하고 말씀에 순종했는지 생각해봅시다.장상태 목사(파주 좋은우리교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지