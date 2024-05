[오늘의 QT] 소요리문답 12

여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 네가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라.(창 2:16~17)And the LORD God commanded the man, “You are free to eat from any tree in the garden; but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it you will surely die.”(Genesis 2:16~17)우리는 다른 사람과 약속을 할 때가 있습니다. 약속은 서로의 인격을 존중하며 신뢰를 바탕으로 이루어집니다. 약속을 하면 책임과 의무가 주어집니다. 그래서 약속은 서로 동등한 입장에서 맺어지며 공식적인 약속을 언약이라고 합니다.하나님께서는 인간을 손수 지으시고 인격적으로 존중하셨습니다. 그 증거가 인간과 맺은 언약입니다.하나님은 인간을 로봇으로 만들어서 요구만 하실 수 있었습니다. 그러나 하나님은 동등한 인격을 가진 존재로 인정하셔서 인간과 한 가지 언약을 맺습니다. 선악과를 먹지 말라고 하신 언약이었습니다.언약 자체는 언약의 파트너로서 동등한 입장의 존재로 인정해주신 하나님의 특별한 배려입니다.하나님은 지금도 우리를 존중하고 배려하시고 긍휼히 여기고 있습니다.장상태 목사(파주 좋은우리교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지