[오늘의 QT] 소요리문답 11

여호와께서 그 보좌를 하늘에 세우시고 그의 왕권으로 만유를 다스리시도다.(시 103:19)The LORD has established his throne in heaven, and his kingdom rules over all.(Psalms 103:19)우주와 자연은 스스로의 힘으로 움직이고 있을까요. 아닙니다. 하나님께서 지금도 붙들고 운영하고 있습니다. 우주뿐만 아니라 나의 인생도 다스리고 있습니다. 하나님께서 다스리는 것을 섭리라고 하는데 세 가지 개념입니다. 보존과 통치와 협력입니다. 보존은 자연법칙을 통해서 이 세상을 붙잡고 계십니다. 이 세상이 멸망하지 않는 이유와 질서 있게 유지되는 이유도 보존의 은혜를 베풀어 주시기 때문입니다. 통치는 하나님의 주권적인 능력으로 온 세상 만물을 지금도 통치하고 계십니다. 하나님이 온 만물의 주인이요 왕이십니다. 왕이신 하나님께서 이 세상을 붙드시고 능력으로 통제해 나가십니다. 협력은 하나님께서 독재자가 아니라 인간의 자유의지를 모두 사용하셔서 일해 가는 것을 말합니다.하나님은 오늘도 나의 인생을 섭리합니다. 섭리는 하나님의 관여입니다. 믿음에서 떨어지지 않게 보존하는 일입니다. 우연한 사건까지도 협력해서 선을 이룹니다. 나의 인생을 그저 놔두시지 않고 통치하고 다스리십니다. 하나님 안에서 우리 모두 평안한 하루를 보내면 좋겠습니다.장상태 목사(파주 좋은우리교회)