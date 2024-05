[오늘의 QT] 소요리문답 9

태초에 하나님이 천지를 창조하시니라.(창 1:1)In the beginning God created the heavens and the earth.(Genesis 1:1)김치를 만들 때 재료가 필요합니다. 배추와 고춧가루, 소금 등등입니다. 집을 만들 때도 시멘트 철근 모래 등의 재료가 있어야 하지요. 모든 것은 재료가 있어야 만들 수 있습니다. 그런데 하나님은 이 세상을 만드실 때 무엇이 필요했을까요. 우주 탄생을 말하는 과학자들처럼 물질과 재료가 있어야 했을까요. 그렇지 않습니다. 하나님은 이 세상을 만들 때 재료가 필요하지 않았습니다. 오직 하나님의 말씀으로 이 세상의 모든 것을 만드셨습니다. 눈에 보이는 세상뿐만 아니라 보이지 않는 모든 것도 만드셨습니다.신약성경 요한계시록은 “우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다”(4:11)라고 말합니다. 이렇게 만드신 세상은 너무나 아름답고 좋았습니다. 그래서 우리는 이 세상을 하나님의 작품이라고 말합니다. 그중에 가장 뛰어난 작품은 바로 사람입니다.당신은 하나님의 작품입니다. 오늘 하루를 시작하며 거울을 보실 때 하나님은 너무나 아름답다고 하셨는데, 당신은 자신을 어떻게 보셨나요. 하나님의 눈으로 자신을 보기 바랍니다. 하나님은 오늘도 당신을 너무나 아름답고 소중하고 귀하다고 말씀하십니다.장상태 목사(파주 좋은우리교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지