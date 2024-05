[오늘의 QT] 소요리문답 4

이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와이시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 네 하나님 여호와를 사랑하라.(신 6:4~5)`Hear, O Israel: The LORD our God, the LORD is one. Love the LORD your God with all your heart and with all your soul and with all your strength.(Deuteronomy 6:4~5)세상에는 많은 종교가 있습니다. 종교의 숫자만큼 많은 신이 있습니다. 수많은 신 중에서 누가 진짜 신일까요. 누가 정답을 말해 줄 수 있을까요. 인간이 아무리 머리가 좋고 똑똑해도 인간의 힘으로 진짜 신을 가려낼 수는 없습니다. 인간이 스스로 알아내어 진짜라고 말하는 신은 상대적인 사실에 불과합니다. 진짜 신을 알려면 진짜 신이 자신을 드러내 보여주고 알려주셔야 인간이 알 수 있습니다. 우리가 믿는 하나님은 스스로 진짜 신이라는 사실을 드러내 보여주셨습니다. 이것을 계시라고 합니다.하나님이 참된 신이며 유일하며 절대적이라는 사실을 성경으로 직접 계시해주셨습니다. 우리가 다른 거짓 신들을 믿지 않고 하나님을 믿게 된 것은 우리를 선택하신 하나님의 능력에 있습니다. 우리에게 진리의 빛을 비추어 주신 하나님께 감사합시다. 믿음을 선물로 주신 하나님을 찬양합시다. 오늘도 나를 선택하신 하나님의 손길 안에서 우리와 동행하시는 은혜를 찬양합시다.장상태 목사(파주 좋은우리교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지