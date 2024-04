[오늘의 QT] 처음부터 변함없이

너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라.(빌 1:5)Because of your partnership in the gospel from the first day until now.(Philippians 1:5)사도 바울이 빌립보교회를 좋아한 이유는 성도들이 바울을 물질적으로 극진히 대접한 데 있지 않았습니다. 빌립보교회 교인들은 바울이 로마 감옥에 갇혀 있다는 소식을 들었음에도 복음 전하는 일에 함께 매진했기 때문입니다. 빌립보교회는 교회를 설립한 이후부터 줄곧 변함없이 그렇게 했습니다.사도 요한은 에베소교회가 시간이 흐르면서 “처음 사랑을 버렸다”(계 2:4)고 책망했습니다. 교회의 존재 목적은 지속적으로 변함없이 하나님 나라를 전해야 하는 전초기지 같은 역할을 해야 합니다. 하지만 복음의 능력을 잃어버린 교회는 “살았다 하는 이름을 가졌지만 죽은 교회”(계 3:1)입니다.우리는 세상 모든 민족이 예수 그리스도의 제자가 되는 그날까지, 주님이 오시는 그날까지 복음을 위해 살아야 합니다. 한 영혼이라도 주님에게로 인도하는 것이 우리의 사명이요 하나님께 영광을 돌리는 길입니다. 빌립보교회 교인들이 복음을 받아들인 그날부터 사도 바울이 감옥에 있는 순간까지 변함없이 복음을 위해 살았던 것처럼 우리도 그렇게 살아야 합니다. 여러분은 복음을 위한 일에 참여하고 계십니까.백두용 목사(울산 느낌이있는교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지