제2회 컴투스 게임개발 공모전 ‘컴:온’ 30일 개최
컴투스가 유망한 게임 개발자를 발굴·지원하는 글로벌 게임개발 공모전 ‘컴:온’을 오는 30일 진행한다.
지난해 첫 선을 보인 ‘컴:온’은 올해도 게임문화재단과 함께 공모전을 개최한다.
공모 부문은 참가자가 직접 개발한 창작 게임이다. 게임 제작에 관심 있는 만 14세 이상의 대한민국 거주자라면 누구나 참여 가능하다. 특히 올해는 1인 개발사나 인디게임 개발사 재직자까지 참여할 수 있도록 지원 자격 요건을 완화했다.
상금은 대상 2000만원을 포함해 총 4000만원 규모다. 수상자들에게는 컴투스 입사 지원 시 가산점 부여, 컴투스의 글로벌 게임 플랫폼 ‘하이브’ 무상 지원 등 특전도 제공한다.
참가 희망자들은 오는 10월 30일부터 12월 31일까지 공모전 공식 웹사이트를 통해 작품을 응모할 수 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
