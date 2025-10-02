족보닷컴, 중3 마지막 시험 ‘미리보는 기말고사’ 오픈

전과목 내신 대비 플랫폼 족보닷컴을 운영하는 교육지대는 중학교

3

학년 대상 ‘

2

학기 미리보는 기말고사’ 콘텐츠를

1

일 선공개했다.

족보닷컴 조사에 따르면 1 0 월에 기말고사를 시작하는 중학교는 800 여 개교 , 11 월에 시험을 치르는 학교는 1800 여 개교에 달한다 . 예년보다 시험 일정이 빨라지면서 학생과 학부모의 대비 불안이 크게 높아지고 있다 . 족보닷컴은 중 3 마지막 시험을 지원하기 위해 학교별 시험 범위에 맞춘 적중 예상 문제와 해설을 무료 공개했다 .

학생들은 국어·영어·수학·과학·사회·역사 등 전 과목 핵심 문제풀이와 출제 경향 분석을 통해 실전 대비 전략을 세울 수 있다 . 학습 이후에는 ▲최다 빈출 문제 ▲최다 오답 문제 ▲학교별 예상족보로 이어지는 학습 로드맵을 제공해 기말고사 직전 실질적인 성적 향상까지 지원한다 .

아울러 다가오는 추석 명절 연휴에는 특별 할인 이벤트도 마련됐다 . 긴 연휴 동안 학습을 이어가야 하는 학생들과 자녀 학습 공백을 걱정하는 학부모들을 위해 , 연휴 기간 할인과 함께 추가 혜택까지 제공될 예정이라고 밝혔다.

족보닷컴 관계자는 “중 3 기말고사가 앞당겨지면서 사전 대비 수요가 급증했다”며 “빠른 시험 일정에 맞춰 학생과 학부모의 부담을 줄이고 , 추석 연휴 특별 혜택으로 학습 공백까지 보완하겠다”고 말했다. 한편 , 족보닷컴은 회원 수 500 만명을 보유한 국내 최대 내신 전문 플랫폼으로 , 전국 5000 여 학교 기출 분석 자료와 1200 만 건 이상의 콘텐츠를 보유하고 있다 .