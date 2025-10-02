족보닷컴, 중3 마지막 시험 ‘미리보는 기말고사’ 오픈

전과목 내신 대비 플랫폼 족보닷컴을 운영하는 교육지대는 중학교 3학년 대상 ‘2학기 미리보는 기말고사’ 콘텐츠를 1일 선공개했다.
족보닷컴 조사에 따르면 10월에 기말고사를 시작하는 중학교는 800여 개교, 11월에 시험을 치르는 학교는 1800여 개교에 달한다. 예년보다 시험 일정이 빨라지면서 학생과 학부모의 대비 불안이 크게 높아지고 있다. 족보닷컴은 중3 마지막 시험을 지원하기 위해 학교별 시험 범위에 맞춘 적중 예상 문제와 해설을 무료 공개했다.
학생들은 국어·영어·수학·과학·사회·역사 등 전 과목 핵심 문제풀이와 출제 경향 분석을 통해 실전 대비 전략을 세울 수 있다. 학습 이후에는 ▲최다 빈출 문제 ▲최다 오답 문제 ▲학교별 예상족보로 이어지는 학습 로드맵을 제공해 기말고사 직전 실질적인 성적 향상까지 지원한다.
아울러 다가오는 추석 명절 연휴에는 특별 할인 이벤트도 마련됐다. 긴 연휴 동안 학습을 이어가야 하는 학생들과 자녀 학습 공백을 걱정하는 학부모들을 위해, 연휴 기간 할인과 함께 추가 혜택까지 제공될 예정이라고 밝혔다.
족보닷컴 관계자는 “중3 기말고사가 앞당겨지면서 사전 대비 수요가 급증했다”며 “빠른 시험 일정에 맞춰 학생과 학부모의 부담을 줄이고, 추석 연휴 특별 혜택으로 학습 공백까지 보완하겠다”고 말했다. 한편, 족보닷컴은 회원 수 500만명을 보유한 국내 최대 내신 전문 플랫폼으로, 전국 5000여 학교 기출 분석 자료와 1200만 건 이상의 콘텐츠를 보유하고 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
