엔씨소프트, 기업 홈페이지 글로벌 통합 개편
엔씨소프트가 기업 홈페이지를 글로벌 통합으로 개편했다.
국내 홈페이지와 해외 법인 홈페이지, 플레이엔씨, 퍼플 등 각 서비스 별로 운영되던 사이트를 ‘nc.com(엔씨닷컴)’으로 통합했다. 방문자들은 기업과 게임 등의 정보를 한 공간에서 확인할 수 있다.
새롭게 개편한 기업 홈페이지에서는 한국어, 영어, 일본어, 중국어(번체), 중국어(간체), 독일어, 스페인어, 프랑스어, 인도네시아어, 폴란드어, 러시아어, 태국어, 베트남어 등 총 13개 글로벌 언어를 제공한다.
엔씨는 홈페이지 접속 경로에 따라 해당 국가 언어를 자동으로 지원하는 등 글로벌 방문자들의 접근성과 편의성을 높였다.
엔씨소프트 새로운 공식 홈페이지 엔씨닷컴에서 기업과 게임에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
