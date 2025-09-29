시사 전체기사

엔씨소프트, 기업 홈페이지 글로벌 통합 개편

입력:2025-09-29 16:20
공유하기
글자 크기 조정

엔씨소프트가 기업 홈페이지를 글로벌 통합으로 개편했다.

국내 홈페이지와 해외 법인 홈페이지, 플레이엔씨, 퍼플 등 각 서비스 별로 운영되던 사이트를 ‘nc.com(엔씨닷컴)’으로 통합했다. 방문자들은 기업과 게임 등의 정보를 한 공간에서 확인할 수 있다.

새롭게 개편한 기업 홈페이지에서는 한국어, 영어, 일본어, 중국어(번체), 중국어(간체), 독일어, 스페인어, 프랑스어, 인도네시아어, 폴란드어, 러시아어, 태국어, 베트남어 등 총 13개 글로벌 언어를 제공한다.

엔씨는 홈페이지 접속 경로에 따라 해당 국가 언어를 자동으로 지원하는 등 글로벌 방문자들의 접근성과 편의성을 높였다.

엔씨소프트 새로운 공식 홈페이지 엔씨닷컴에서 기업과 게임에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
충북 진천 축제장서 식사한 주민 170명 식중독 증세
“전소된 96개 시스템, 대구 이전 구축까지 4주 예상”
“中천연동굴에 10m 쓰레기산…하수관으로 분뇨도 유입”
오세훈 “한강벨트 토허제 추가 지정 없다…공급 확대해 집값 안정화”
전장연, 서울 지하철 1호선 남영역·용산역서 탑승시위
성동·마포 또 오를 조짐… 매물 뜨면 ‘부르는게 값’
국민 5명 중 4명 ‘노후 걱정’… 정작 1명만 “준비 돼 있다”
전 남편 집에 불지른 50대…이유 묻자 ‘묵비권’
국민일보 신문구독